von Peter Koch

„Ran an die Knolle“, das ist das Motto des Niederhofer Mitmachackers. Bei der Ortschaftratssitzung am Dienstagabend stellte Andrea Volz das Projekt vor. Volz ist Agraringenieurin und richtet in diesem Jahr für die Initiative „Murg im Wandel“ einen Kartoffelacker am Ortsrand von Niederhof ein.

„Wir möchten für die Niederhöfler eine gemeinschaftsstiftende Aktivität anbieten“, erklärte sie am Dienstag im Ortschaftsrat, wo sie das Projekt vorstellte. Beim gemeinsamen Pflanzen, Pflegen und Ernten soll wieder mehr Bezug zu den eigenen Lebensmitteln hergestellt werden. Nebenbei wird Wissen über die Kartoffel weitergegeben, das früher in den meisten Familien vorhanden war, aber aufgrund des modernen Lebensstils verloren ging.

Der Mitmachacker ist 500 Quadratmeter groß und wird von einem Landwirt für dieses Jahr zur Verfügung gestellt. Die Vorsitzende des Ortschaftrates Edith Becker freute sich über die Annahme der Idee in der Bevölkerung und konnte mitteilen, dass sich neben den Mitgliedern des Ortschaftrates auch zehn Familien, eine 3. Klasse der Grundschule, die Kindergartengruppen aus Niederhof sowie der Obst- und Gartenbauverein beteiligen werden. Der Gartenbauverein stellt außerdem Geräte zur Verfügung, sodass das Anlegen der Furche bei der Aussaat und das spätere Häufeln nicht von Hand geschehen muss.

Volz erläuterte, dass die einzelnen Arbeitsschritte jeweils in Newslettern bekanntgegeben werden. Die 120 Kilo Saatgut, die benötigt werden, sind schon bestellt. Alle Teilnehmer konnten im Vorfeld ihre Bestellung abgeben. Die Bestellliste, die Volz zusammengestellt hatte, umfasst festkochende, vorwiegend festkochende und mehlig kochende Sorten in den Varianten von klassisch gelb über rotschalig, rotfleischig bis zu blaufleischigen Kartoffeln.

Kartoffeln zählen zwar zum mehrjährigen Gemüse, müssen allerdings spätestens im Herbst wegen der Kälte ausgegraben werden. | Bild: Christin Klose/dpa

Der Anbau erfolgt ohne Kunstdünger und ohne jegliche Pflanzenschutzmittel: „Schließlich wollen wir von Hand darin arbeiten und mit Kindern“, so Volz. Das bedeutet natürlich, dass der berüchtigte Kartoffelkäfer regelmäßig von Hand bekämpft werden muss. Da müsse man dranbleiben. Die ersten Arbeiten beginnen nach den Osterferien. Hoffentlich reiche Ernte und ein schönes Kartoffelfeuer können die Kartoffelbauern dann im September erwarten.