Zu den Feierlichkeiten des 35-jährigen Bestehens des Freundeskreises des Seenotrettungsdienstes, Amicale SNSM (Societé National de Sauvetage en Mer) von Le Croisic war eine 18 Personen starke Gruppe aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg am vergangenen Wochenende mit Partnern in die Partnerstadt le Croisic an den Atlantik gereist. Der Präsident des Freundeskreises des Seenotrettungsdienstes, Ludovic Debec, hatte die Laufenburger zum Fest eingeladen.

Kleiner Empfang

Am Donnerstagabend wurde die Laufenburger Delegation von den Mitgliedern des Seenotrettungsdienstes Le Croisic am Flughafen in Nantes abgeholt. Nach einem kleinen Empfang in der Seenotrettungsstation von Le Croisic wurden sie ebenso herzlich von ihren Gastfamilien begrüßt, zu denen eine jahrelange Freundschaft besteht.

Eine Ausfahrt über das stürmische Meer mit dem Seenotrettungskreuzer Pierre Robert Graham führte am Freitagmorgen in die Nachbargemeinde Turballe. Nachmittags konnten die Gäste und Gastgeber das Wattenmeer (Traict) von le Croisic erkunden. Am Abend erfolgte dann ein Empfang mit Apéro durch das Comité Jumelage (Pendant zum Deutsch-Französischer Freundeskreis) im Vereinshaus.

Offizielle Ansprachen

Die Präsidentin Stéphanie Thoby konnte unter den Laufenburger Gästen den Vorsitzenden und Stadtrat Torsten und Nadia Amann als Übersetzerin vom Deutsch-Französischen Freundeskreis begrüßen, die die Feuerwehrreise organisierten. Samstagmorgen stand ein Besuch des Friedhofes mit Kranzniederlegeung und Gedenkminute für die verstorbenen Fischer auf dem Meer auf dem Programm, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen mit offiziellen Ansprachen im Salle des Fêtes (Festsaal). Bei dieser Gelegenheit überreichten die Laufenburger Besucher ihre Gastgeschenke als Zeichen der Verbundenheit: regionale Spezialitäten, einen Grill für den Freundeskreis und gravierte Kugelschreiber mit dem Signet der Feuerwehr Laufenburg.

Dank für die Einladung

Stadtkommandant Markus Rebholz dankte für die Einladung: „Es ist nach 35 Jahren unerlässlich, nicht nur allen Mitgliedern zu danken, sondern gerade denen Respekt zu zollen, die den Freundeskreis angeführt und betrieben haben und heute betreiben“, erklärte Rebholz. Der Freundeskreis sei ein wichtiger Baustein der gelebten Partnerschaft zwischen dem Seenotrettungsdienst in Le Croisic und der Feuerwehr von Laufenburg. Präsident Ludovic Debec lobte ebenfalls die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Laufenburg und dem Seenotrettungsdienst und übereichte im Gegenzug ein Bild des Seenotrettungskreuzers. Bei Musik und Tanz versammeltem sich am Abend mehr als 120 Personen vom Freundesverein samt Unterstützern mit den Laufenburgern im Festsaal und feiertengemeinsam das Jubiläum des Freundeskreises. Nach einem Abschlusstreffen in der Seenotrettungsstation ging es für die Laufenburger Delegation am Sonntagnachmittag wieder zurück an den Hochrhein.