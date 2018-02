Laufenburg Gaststättenverweis in Laufenburg endet in Schlägerei

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es nach einem Gaststättenverweis zu einer Schlägerei beim Rathausplatz, wobei ein Mann brutal zusammengeschlagen wurd. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde ein 33 Jahre alter Mann beim Rathausplatz brutal zusammengeschlagen. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er bis auf weiteres nicht arbeitsfähig ist. Die Sache trug sich, wie bei der Polizei nachträglich angezeigt wurde, in der Nacht zum Samstag zu. Vorangegangen war ein Vorfall in einer Gaststätte, der zwischen 2 und 2.30 Uhr geschah. Dort hatte ein 22- Jähriger mit der Faust nach diesem Mann geschlagen. Auch gegenüber einem Streitschlichter war er aggressiv geworden. Aufgrund dieses Vorfalles wurden alle Drei der Wirtschaft verwiesen. Die Drei und ein namentlich nicht bekannter Zeugen gingen daraufhin in Richtung Rathaus davon. Beim Rathausplatz griff ein Freund des 22-Jährigen, der wartete, den 33-Jährigen unvermittelt an und schlug diesen brutal zusammen. Als dieser abließ, prügelte der 22-Jährige nochmals auf den Wehrlosen ein. Der vorherige Streitschlichter wurde festgehalten, damit er nicht helfen konnte. Dabei half dem 22-Jährigen ein anderer Mann, der offensichtlich ebenso seinen Widersachern aufgelauert hatte. Der Polizeiposten Laufenburg konnte zwischenzeitlich alle drei beteiligten Männer ermitteln, allesamt sind 22 Jahre alt. Die Polizei sucht noch nach dem Zeugen, der die Personengruppe aus der Gaststätte in Richtung Rathaus begleitete. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07763 9288-0 zu melden.