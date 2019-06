von Irmgard Kaiser

Die Ganztagesschule in der Hebelschule Rhina wird gut angenommen. Es bestände auch noch Kapazität für weitere Ganztagesschüler. Keine Ganztagesschule bietet hingegen die Hans-Thoma-Schule an.

Wutöschingen Alemannenschule Wutöschingen belegt zweiten Platz beim Deutschen Schulpreis Das könnte Sie auch interessieren

Sei es als alleinerziehender Elternteil oder als Doppelverdiener – immer mehr Eltern sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder den ganzen Tag über betreut werden. Im Kleinkindalter wird dies durch Kinderkrippe, Ganztages-Kindergarten und teilweise Tagesmütter abgedeckt. Beim Grundschulkind stellt sich jedoch die Frage, wie es nach dem üblichen Vormittagsunterricht bis gegen Abend betreut werden kann.

Das Ehepaar Martin und Maria Goßler und ihre sechsjährigen Zwillinge Amelie und Oliver profitieren von der Ganztagesschule. | Bild: Irmgard Kaiser

Diese Möglichkeit bietet in der Gemeinde Laufenburg die Hebelschule, die größte Grundschule in der Gesamtgemeinde. Sie wird durch alle Klassen dreizügig geführt, wobei jeweils zwei Parallelklassen in Rhina und eine in Luttingen untergebracht sind. Davon besuchen 190 die Schule in Rhina und haben dort die Wahlmöglichkeit zwischen Halbtages- und Ganztagesangebot. 87 Kinder nutzen derzeit die Gelegenheit für die Ganztagesschule.

Lauchringen Susanne Eisenmann in Lauchringen: Ministerin für Erhalt kleiner Schulen Das könnte Sie auch interessieren

Die Ganztagesschule in der Hebelschule bedeutet, dass die Kinder Montag, Dienstag und Donnerstag bis 15.30 Uhr schulische Betreuung haben. Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen, erst die jüngeren Kinder, dann die älteren, wer nicht gerade isst, kann auf dem Hof spielen. Die Kinder können ihr Essen selbst mitbringen, oder die Eltern können für 45 Euro monatlich den Lieferservice einer externen Cateringfirma nutzen, was auch von vielen in Anspruch genommen wird. Es steht den Kindern jedoch auch frei, zuhause mit der Familie zu essen.

Lörrach Schulkinderbetreuung: Wer weniger hat, zahlt weniger Das könnte Sie auch interessieren

Von 13.30 bis 14.30 erfolgt die Hausaufgabenbetreuung, anschließend kann die Zeit mit Herumtoben und verschiedenen Freizeitangeboten verbracht werden. Die Betreuung erfolgt teilweise durch Lehrer, teilweise durch die Betreuungsfrauen. Derzeit wird ein neues AG-System erprobt. Dabei bleiben die Kinder den ganzen Nachmittag in der AG. Angeboten werden unter anderem Ballspiele, Malen und Basteln, Bauen und Spielen, Englisch-Playground, Bewegung, Lego, Akkordeon, Bibel-Club und Gesundheits-AG.

Kinder können selbst entscheiden

Die Kinder können jeweils selbst entscheiden, in welcher AG sie gerade mitmachen wollen. Wer sich jedoch für Akkordeon oder Bibel-Club entscheidet, legt sich allerdings für regelmäßige Teilnahme fest. Außerdem haben die Kinder der Klassen 3 und 4 jeweils einen Nachmittag in der Woche von 14 bis 15.30 Uhr regulären Unterricht.

Noch freie Kapazitäten

Rektorin Stefanie Brand freut sich, dass die Ganztagesschule in Rhina so gut angenommen wird. Es bestände sogar noch die Möglichkeit, mehr Kindern eine Ganztagesbetreuung zu ermöglichen. Räumliche Kapazitäten wären vorhanden, da durch die frühere Grund- und Hauptschule viele Räume vorhanden seien. Angesprochen auf die Thematik, ob die Möglichkeit bestände, noch mehr Grundschulklassen in Rhina unterzubringen, hält die Rektorin allerdings fest, dass eine zusätzliche Klasse in einem Jahrgang möglich wäre, bei mehr Jahrgängen könne es knapp werden.

Stefanie Brand ist Rektorin der Hebelschule Laufenburg mit Ganztagesschule in Rhina und Außenstelle in Luttingen. | Bild: Irmgard Kaiser

Ganz besonders schätzt Stefanie Brand die Arbeit der sieben engagierten Betreuungsfrauen, die über die Stadt Laufenburg angestellt sind. „Sie sind ein tolles Team.“ Auch von Eltern- und Elternbeiratseite wird das Angebot und die geleistete Arbeit sehr geschätzt. Elternbeirat Martin Goßler: „Für uns ist die Ganztagesschule sehr wichtig. Wir können ohne schlechtes Gewissen unsere beruflichen Ziele realisieren. Die Betreuung in der Schule am Nachmittag macht den Kindern Spaß“.

Martin Goßler, 38 ist Elternbeiratsvorsitzender in der Hebelschule Rhina. | Bild: Irmgard Kaiser

In Ergänzung zum Ganztagesunterricht bietet die Hebelschule Rhina in Zusammenarbeit mit der Stadt Laufenburg auch eine Betreuung vor und nach dem Unterricht an. Diese gliedert sich in eine Frühbetreuung, die von Montag bis Freitag die Zeiten von 7 bis 8.30 Uhr abdeckt, sowie eine Anschlussbetreuung nach dem Ganztagesunterricht von 15.30 bis 17 Uhr. Die Eltern können die Kinder entweder über das Sekretariat oder die KlassenlehrerInnen anmelden. Das Angebot ist kostenpflichtig. So kostet die Frühbetreuung 40 Euro pro Monat, die Anschlussbetreuung liegt bei 25 Euro. Rektorin Stefanie Brand ist für 286 Schüler zuständig. Auch die der Hebelschule angegliederte Außenstelle in Luttingen bietet eine Betreuung vor und nach dem Unterricht an. Diese 96 Schüler hingegen haben keine Möglichkeit zur Ganztagesbetreuung. Diese deckt die Zeiträume von 7.10 bis 8.20 Uhr und 11.50 bis 13 Uhr ab.

Hans-Thoma-Schule

Keine Ganztagesschule gibt es in der Hans-Thoma-Schule. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule bietet diese aber von 7.10 bis 8.20 Uhr und von 11.50 bis 13 Uhr kostenpflichtig eine Betreuung an. Die Kosten für Erst- und Zweitklässler liegen bei 30 Euro monatlich, für die Dritt- und Viertklässler bei 20 Euro. Montag, Dienstag und Donnerstag gibt es von 14 bis 15.30 Uhr eine Hausaufgabenbetreuung, allerdings erst in der weiterführenden Schule ab der 5. Klasse.

Die Hebelschule Die Hebelschule Rhina besteht seit 1962. Im Jahr 2017 wurde die Ganztagesschule eingeführt. Derzeit werden alle vier Grundschulklassen zweizügig geführt. Insgesamt 190 Schüler und Schülerinnen besuchen die Schule in Rhina selbst, davon nehmen 89 die Ganztagesbetreuung in Anspruch. In der Außenstelle in Luttingen werden 96 Kinder betreut. Hier werden die Klassen einzügig geführt. Es besteht auch keine Ganztagesbetreuungsmöglichkeit. Rektorin ist Stefanie Brand. Das Sekretariat der Hebelschule ist erreichbar über Telefon 07763 /78 03. Informationen im Internet (hebelschule-laufenburg.de) oder per E-Mail (schule@hebel.wt.schule-bw.de).

Zu den Personen Martin Goßler, 38, wurde in Weißenfels geboren. Er arbeitet als Rettungssanitäter in der Schweiz. Gleichzeitig ist er Elternbeiratsvorsitzender an der Hebelschule Rhina.

38, wurde in Weißenfels geboren. Er arbeitet als Rettungssanitäter in der Schweiz. Gleichzeitig ist er Elternbeiratsvorsitzender an der Hebelschule Rhina. Maria Goßler, 37, geboren in Berlin, ist Biomedizinische Analytikerin.

37, geboren in Berlin, ist Biomedizinische Analytikerin. Das Ehepaar hat sechsjährige Zwillinge, Amelie und Oliver, diese besuchen die Ganztagesschule in Rhina.