Laufenburg Galgen extra groß gezeichnet: Historische Landkarten geben wertvolle Hinweise

Alte Landkarten sind wichtige Zeitdokumente. Ein außergewöhnliches Exemplar hiervon liegt mit dem „Abriß Segginger Bans“ vor, dessen vorwiegender Zweck es war, die Abgrenzung des Säckinger Hoheitsgebietes zu dokumentieren.

Alte Landkarten sind wichtige Zeitdokumente, denn sie geben dem Betrachter wertvolle Hinweise sowohl über Leben, Kultur und Sprache eines Volkes als auch über Besiedelung und Entwicklung einer Landschaft. Ein außergewöhnliches Exemplar hiervon liegt mit dem „Abriß Segginger Bans“ vor, dessen vorwiegender Zweck es war, die Abgrenzung des Säckinger Hoheitsgebietes zu dokumentieren.

Neben der Darstellung der Stadtgemarkung ist in diesem Unikat die Umfangsgrenze des darin liegenden etwas engeren Hochgerichtsbezirks (Stadtbann) enthalten, der von 1467 bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts bestand. Während diesem Zeitraum konnte die Stadt Säckingen innerhalb ihres Bannes Urteile über Leib und Leben fällen. Dadurch hob sich Säckingen gegenüber den benachbarten Waldstädten Laufenburg und Waldshut hervor, denn dort stand die hohe Gerichtsbarkeit der Landesherrschaft zu. Ein in der Karte auffallend groß gezeichneter Galgen zeigte seinen Standort auf.

Die bedeutsame Karte befindet sich im Generallandesarchiv Karlsruhe, und eine Kopie wurde für die derzeit stattfindende historische Kartenausstellung im Museum Schiff in Laufenburg/CH angefertigt.

Ein genauer Herstellungszeitpunkt der 32 mal 78 Zentimeter großen Karte ist nirgends vermerkt. Vom Karlsruher Generallandesarchiv wurde er indessen mit „um 1600“ angegeben. Er muss jedoch nach 1655 liegen, wie am eingezeichneten Franziskanerinnenkloster zu ersehen ist, welches in jenem Jahr fertiggestellt wurde; sicherlich aber vor 1699, weil alsdann die als zerstört abgebildete Holzbrücke wieder aufgebaut war.

Selbstverständlich ist in der Karte neben der Stadtmauer, den Eingangstoren sowie dem Gallusturm und dem Diebsturm auch die ehemalige Steinbrücke über den früher vorhandenen nördlichen Rheinarm wiedergegeben, der allerdings längst nicht mehr so breit wie die Brücke lang war. Demnach hatte der Gallusturm in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert nicht mehr seine ursprüngliche Bedeutung als Wellenbrecher.

Die zahlreichen Gebäude im Stadtkern konnten in der Karte im Maßstab von etwa 1:10 000 verständlicherweise nicht aufgeführt werden, dafür außerhalb einzelne Häuser wie das Warmbad, die Hammerwerke, Mühlen und Höfe in stilisierter Ansicht. Darüber hinaus sind neben Straßen, Wegen und Gewässern auch Flurnamen, ferner die Nutzungsarten Feld und Wald erkennbar. Darunter stechen die Weinanbaugebiete sowie die dazugehörigen Rebhäuser besonders hervor.

Auch durften grenzaufzeigende Bannsteine, sowie das Schönauer Kreuz auf der Schweizer Seite der Holzbrücke nicht fehlen, das 1600 anlässlich des Unfalltodes von Iteleck von Schönau errichtet wurde.

Zur Ausstellung

Die derzeit im Museum Schiff in Laufenburg/CH stattfindende Ausstellung mit dem Titel „Die Hochrheinregion in historischen Landkarten“ ist mittwochs, 14 bis 16 Uhr, sowie samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet.