von sk

Von einem Auto erfasst und in der Folge erheblich verletzt wurde am Dienstagmorgen eine Fußgängerin in Laufenburg. Gegen 7.15 Uhr überschritt die 20 Jahre alte Frau laut Polizei die Waldshuter Straße von der Bushaltestelle beim Laufenpark zum Bahnhof.

Dabei wurde sie von einem aus Richtung Luttingen kommenden Auto einer 24-Jährigen erfasst und auf den Gehweg geschleudert. Die Fußgängerin zog sich Verletzungen am Becken und Beinen zu.

Zur weiteren medizinischen Versorgung kam sie mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus, heißt es im Polizeibericht. Das Auto wurde leicht beschädigt. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen sucht nach Zeugen.

Zum Unfallzeitpunkt herrschte starker Berufsverkehrs und es waren auch zahlreiche Passanten zu Fuß unterwegs. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07751 8963-0 zu melden.