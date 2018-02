Laufenburg/CH Für das Sprachpanorama in Laufenburg/CH verlaufen die ersten neun Monate positiv

Das Sprachpanorama freut sich über wachsendes Besucherinteresse. Führungen und Workshops sollen ausgebaut werden.

Das Sprachpanorama in Laufenburg/CH besteht seit gut neun Monaten. Florence Aggeler, Präsidentin des Vereins Sprachpanorama, zieht eine erste Bilanz: „Wir freuen uns sehr über das wachsende Interesse an unserem Angebot und über das positive Feedback zur Ausstellung.“ Im laufenden Jahr gilt es für den Verein, das Sprachpanorama zu etablieren, den Bereich Führungen und Workshops – also den Kern des Angebots – zu stärken.

Veranstaltungen gibt es auch wieder, unter anderem eine Lesung des im Mettauertal wohnhaften Rudolph Bader aus dessen druckfrischem Roman in englischer Sprache am 19. Oktober. Die Besucherzahlen sind von Monat zu Monat unterschiedlich. Bisher haben rund 1000 Interessierte das Sprachpanorama besucht, wobei die Besucherzahlen ansteigen, vor allem aufgrund zunehmender Buchungen von Führungen und Workshops. Die durchschnittliche Verweildauer der Einzelbesucher liegt bei rund zwei Stunden. Das Sprachpanorama wird hauptsächlich von Erwachsenen, Studierenden und Schülern besucht. Laut Aggeler ist die Ausstellung für Jugendliche etwa ab dem sechsten Schuljahr interessant.

„Bei den Gruppen, die Führungen und Workshops buchen, verzeichnen wir Abteilungsausflüge aus verschiedenen Branchen wie dem Pharma- und Ingenieurbereich sowie Sprachschulteams, Lehrpersonen, Vereine, Logopädinnen, Dozenten der Fachhochschule und so fort“, berichtet Aggeler. Die Einzelbesucher kommen aus verschiedenen Kantonen der Schweiz und reisen auch teilweise mehr als zwei Stunden an. „Die Ausstellung“, so Florence Aggeler, „spricht ein breites Publikum an.“

Und: „Was die Besucher hier über unsere Sprache und Kommunikation finden, hat etwas mit allen von uns zu tun, hat auf kurzweilige Weise Tiefgang und regt zum Nachdenken an.“ Für Schulklassen der Sekundarstufen I und II besteht ein informatives, abwechslungsreiches und daher unterhaltsames Angebot, das „sehr gut ankommt“.

Finanziell kommt der Verein „Sprachpanorama“ dank der Unterstützung durch Swisslos Kanton Aargau, die Stiftung Pro Fricktal und die Rütli-Stiftung sowie durch private Gönner, Freunde und Spender über die Runden. „Dabei wäre der ganze Aufbau der Ausstellung ohne den großen ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder und die Beiträge zahlreicher Partner nicht denkbar gewesen“, stellt Florence Aggeler fest. Natürlich sind der Spardruck im Kultur- und Bildungsbereich sowie die immer stärkere Fokussierung der Förderinstitutionen auf eng umrissene Förderbereiche eine Herausforderung für den Verein. Deshalb müssen Haushalt und Planung gut überlegt sein. Mittelfristig wünscht sich Florence Aggeler „eine stärkere finanzielle Zusammenarbeit mit institutionellen Partnern“.

Die Einrichtung

Das Sprachpanorama befindet sich in der Unteren Wasengasse in Laufenburg/CH im ehemaligen Restaurant „Schlosskeller“. Geöffnet ist es jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr, an Feiertagen und in den Schulferien geschlossen. Im Sprachpanorama erhalten Besucher vertiefte Einblicke in verschiedene Bereiche der Sprache und Kommunikation aus Forschung und Praxis. Weitere Informationen im Internet (www.sprachpanorama.ch).