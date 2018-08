von Charlotte Fröse

Frau Gerteis, Sie sind in Ihrer Tätigkeit als Gemeindereferentin eine Spätberufene. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?

Nach meiner Berufsausbildung zur Industriekauffrau und der Heirat stand für mich und meinen Mann erst einmal die Gründung einer Familie im Vordergrund. Ich habe jedoch in dieser Zeit schon immer ehrenamtlich in der Kirchengemeinde in ganz verschiedenen Bereichen mitgearbeitet. Für einige Jahre war ich zudem stellvertretende Vorsitzende im Luttinger Pfarrgemeinderat. Mutter zu sein hat mich ebenso wie die Arbeit im kirchlichen Bereich sehr erfüllt. Aber nach rund zehn Jahren "nur" Hausfrau und Mutter, habe ich nach einer weiteren Herausforderung gesucht. Durch meine ehrenamtlichen Erfahrungen kam der Beruf als Gemeindereferentin in mein Blickfeld. Die Ausbildung war eine große Herausforderung, sie ermöglichte mir aber auch einen guten Blick über den Tellerrand zu werfen. Der Beruf ist für mich nach wie vor sehr spannend und abwechslungsreich.

Was bringt die Zeit gerade jetzt für Sie persönlich?

Sie bringt für mich einen Umbruch, sowohl im persönlichen Umfeld, gerade sind die zwei letzten Kinder ausgezogen, wie auch im beruflichen Bereich. Nach neun Jahren in der Seelsorgeeinheit Tiengen-Lauchringen wechsle ich beruflich in meine Heimat. Die Zeit in Tiengen gab mir die Gelegenheit, einen gewissen Abstand zu Laufenburg zu bekommen. Mit neuen Wahrnehmungen, kann ich als Gemeindereferentin jetzt in Laufenburg starten.

Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf ihre neue Stelle?

Erst mal will ich in der neuen Rolle ankommen. Ich bin sehr gespannt auf die Menschen und die unterschiedlichen Gruppierungen. Ich freue mich auf meine neue Arbeit und ich möchte zusammen mit den Menschen auf dem Weg sein. Meine Vorgängerin, Ulrike Roming, die während meiner Praktikumszeit in Laufenburg auch meine Mentorin war, hat in den 17 Jahren, in denen sie in Laufenburg gewirkt hat, viele Spuren hinterlassen. In ihre Fußstapfen zu treten, sehe ich durchaus als eine große Herausforderung an.

Was bringen Sie mit?

Vor allem bringe ich viele Erfahrungen aus meinem bisherigen Wirkungskreis mit. Ich hoffe, dass ich einige Dinge davon in Laufenburg individuell einbringen kann. Ich weiß aber auch, dass jede Gemeinde ihre eigenen Traditionen hat, die es auch gilt zu respektieren und zu bewahren.

Was erwarten Sie von den Menschen in der Kirchengemeinde?

Offenheit und ich hoffe ebenso wahrgenommen zu werden.

Was schätzen Sie in Ihrem Beruf besonders?

Die Begegnung mit Menschen ist mir sehr wichtig, ebenso die Arbeit im Team mit den Geistlichen, dem Pfarrgemeindegemeinderat, den übrigen Mitarbeitern und den Ehrenamtlichen.

Was liegt Ihnen im Bereich Ihrer Tätigkeit besonders am Herzen?

Das ist vor allem die Kinder- und Jugendarbeit. Ich möchte die Chance nutzen, beispielsweise bei den Firm-Vorbereitungen, mit Jugendlichen die auf dem Weg sind mündige Christen zu werden, ins Gespräch zu kommen. Ich möchte ihnen vermitteln, dass sie in der Kirche so angenommen werden, wie sie sind und ihnen durch das Miteinander die Nähe zum Glauben zeigen. Ebenso wichtig ist mir die Zusammenarbeit mit den vielen Ehrenamtlichen, sie sind für die Kirchengemeinde einfach unerlässlich.

Welche Aufgaben warten auf Sie?

Neben den Kommunion- und Firm-Vorbereitungen, Beerdigungen, Wort-Gottes-Feiern, werde ich auch Religionsunterricht in der Grund- und Werkrealschule der Hans-Thoma-Schule geben. Ich werde für Laufenburg, Hochsal und Luttingen zuständig sein, meine Kollegin Susi Schubert für die übrigen Bereiche.

Wie halten Sie es mit der Ökumene?

Ich schätze die große Vielfalt der Menschen und ich freue mich auf viele ökumenische Kontakte. Das Kennenlernen steht für mich erst einmal im Vordergrund.

Sie waren und sind in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig. Werden Sie auch weiterhin ehrenamtlich wirken?

Für den ökumenischen Weltgebetstag der Frauen werde ich mich weiter im Regionalteam Waldshut engagieren.

Mit einem Blick in die Zukunft, wie sehen Sie die allgemeine Entwicklung rund um die Kirche?

In der Vergangenheit ist es zu vielen Veränderungen rund um die Kirche gekommen. In Zukunft erwarte ich weitere Entwicklungen und Umstrukturierungen. Die Tätigkeitsfelder der Mitarbeiter, des Pfarrgemeindegemeinderats und auch die der Ehrenamtlichen werden sich vermutlich ausweiten.

Haben Sie einen Wahlspruch, der Sie durch Ihr Leben begleitet?

Ja, ein Spruch der mich schon lange begleitet und auch mein Wahlspruch bei der Beauftragung war (Ps 36,10) "Denn bei dir ist die Quelle des Lebens".

Zur Person Sabine Gerteis ist 53 Jahre alt und lebt in Laufenburg-Luttingen. Sie ist verheiratet mit dem Pfarrgemeinderat Winfried Gerteis und Mutter von inzwischen vier erwachsenen Kindern. Nach dem Abitur absolvierte sie eine Ausbildung als Industriekauffrau. An der Katholischen Akademie Domschule Würzburg absolvierte sie von 2005 bis 2008 einen theologischen Fernkurs. In Freiburg erhielt sie die praxisbezogene Ausbildung zur Gemeindereferentin. Ihr Praktikum absolvierte sie in den Jahren 2007/2008 in der Seelsorgeeinheit Laufenburg unter Pfarrer Wolfgang Auer. Danach folgte das pastoral- und berufspraktische Jahr in der Seelsorgeeinheit Tiengen-Lauchringen. Ihre offizielle Beauftragung als Gemeindereferentin erfolgte im Jahr 2013. In der Seelsorgeeinheit Tiengen-Lauchringen, und seit der Neuordnung der Seelsorgeeinheiten auch in St. Verena Mittlerer Hochrhein, ist Sabine Gerteis dort hauptamtlich tätig. Ab September diesen Jahres tritt Sabine Gerteis als Gemeindereferentin die Nachfolge von Ulrike Roming in der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck an.

