von Susanne Schleinzer-Bilal

Zwei Monate Haft ohne Bewährung bekam ein 28-Jähriger von Richterin Susanne Schröder vom Amtsgericht Bad Säckingen aufgebrummt. Verantworten musste sich der Angeklagte wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Christoph Jauer, hatte sich ebenfalls für eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten ausgesprochen, Verteidigerin Birgit von der Heyde hatte auf für eine Freiheitsstrafe von zwei Monaten mit Bewährung plädiert.

Der Sachverhalt: Der 28-Jährige war bei einer Hausdurchsuchung mit 0,2 Gramm Amphetaminen aufgefallen. Er selbst räumte ein, dass er an ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) leide und sich mit den Amphetaminen beruhigen und besser schlafen könne. Im Alter von 21 Jahren habe er mit der Einnahme von Betäubungsmitteln begonnen. Kurz vor dem Tatzeitpunkt sei eine Familienangehörige gestorben und er habe deshalb nach längerer Abstinenz erneut zu dem Rauschmittel gegriffen.

Er sei früher bereits bei der Polizei mit seinem Betäubungsmittelkonsum aufgefallen, darin vermute er den Grund für die Durchsuchung. Er wisse aber jetzt, dass das der falsche Weg sei, er habe sich zwischenzeitlich freiwillig in die Psychiatrie einweisen lassen und auch Aussicht auf eine Langzeittherapie.

Wegen Bewährungsbruch aufgrund früherer Verurteilungen wegen des Erwerbs, Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln sowie dem Erschleichen von Leistungen habe er zwischendurch eine Haftstrafe absitzen müssen, sich aber auch im Gefängnis um eine Drogentherapie gekümmert. Des Weiteren habe er jetzt auch einen Betreuer und sei medikamentös eingestellt.

Ein Polizist, der als Zeuge geladen war, gab an, der Angeklagte sei damals durchaus kooperativ gewesen und habe die Amphetamine abgegeben. Die Tat sei aufgrund einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen worden, erklärte die Staatsanwaltschaft. Dazu sei der 28-Jährige geständig gewesen. Dennoch lasse sich hier bei mehrmaligem Bewährungsbruch und einschlägigen Vorstrafen im Bereich Betäubungsmittel keine positive Prognose erkennen.

Hier lägen besondere Umstände vor, argumentierte dagegen Verteidigerin Birgit von der Heyde. Der 28-Jährige leide an ADHS und selbst bei dieser Therapie würden Amphetamine eingesetzt. Diese hätten ihm immer geholfen. Ihr Mandant habe inzwischen begriffen, dass er einen falschen Weg eingeschlagen habe. „Das ist der richtige Weg, den Sie jetzt einschlagen“, bestätigte die vorsitzende Richterin. An erster Stelle müsse eine Therapie stehen. Dennoch machten die einschlägigen Vorstrafen in Bezug auf Betäubungsmittel und der Bewährungsbruch eine Haftstrafe unumgänglich.