von Melanie Dramac

Viele neue Vorstandspositionen gab es an der Hauptversammlung der Enzebächle Füchs Binzgen am vergangenen Freitag zu besetzen. Es standen Neuwahlen an und am Ende wehte ein frischer Wind in fast allen Positionen.

Wahlen: Unter der Wahlleitung von Anja Stein wurden Viola Schneider als ersten Gaudifuchs, Leon Leuenberger als Welpenfuchs und in Abwesenheit Lutz Zweig als zweiten Zeremonienfuchs in ihr Amt bestätigt. Neuer Oberfuchs der Enzebächle Füchs Binzgen ist nun David Rugel. Er löste Tino Tamburello in seinem Amt ab und war zuvor sein Stellvertreter. Als stellvertretender Fuchs ist nun Antje Beczkowiak gewählt worden, die vorher das Amt des ersten Zeremonienfuchses inne hatte und dieses nun von Angela Studinger übernommen wurde. Neuer Pfennigfuchs ist Andreas Indelicato, er löst Jörg Stein auf seinem Posten ab. Das Amt des Schreibfuchses gab Philipp Scheible ab. Dies wird zukünftig von Domenik Fritschi übernommen. Ebenfalls neu im Amt ist Sara Thiele, die ihren Posten als zweiten Gaudifuchs von Nina Seib übernommen hat. Als Kassenprüfer wurden Daniela Leuenberger und Manuel Studinger festgesetzt.

Ein erfolgreiches Vereinsjahr liegt hinter den Enzebächle Füchs. Nicht nur finanziell steht der Verein laut Kassenbericht von Jörg Stein gut da, sondern sind alle Veranstaltungen der Fasnacht für die Füchse gut gelaufen. Durch das schlechte Wetter war der Weihnachtszauber im Dezember am Sportplatz zwar ein Minusgeschäft, dafür wurde ein Plus beim Weihnachtsmarkt in Laufenburg eingefahren. Höhepunkt für die Füchse sind natürlich die Bunten Abende im Alten Schulhaus, die auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht waren. „Der Freitag war restlos ausverkauft und auch der Samstag war super voll“, so Jörg Stein in seinem Bericht.

Mit einer Präsentation gab es im Anschluss einen Rückblick der vergangenen Veranstaltungen von Tino Tamburello. Dabei wurde ersichtlich, wie viel Spaß die aktiven Mitglieder zusammen haben. Neben der Fasnacht pflegen die Füchse auch das restliche Jahr die Geselligkeit im Verein und im letzten Jahr gab es besonders viel zu feiern. Drei Welpenfüchse wurden geboren und drei Vereinsmitglieder heirateten. Weiter nehmen sie jedes Jahr am Volkskönigschießen und den Veranstaltungen von befreundeten Vereinen teil. „Es war wieder mal ein tolles Jahr mit euch und ich freue mich schon auf die kommende Fasnacht“, so Tino Tamburello zum Abschied aus der Vorstandschaft. Auch der neue Vorstand David Rugel freute sich: „Ich danke euch für das Vertrauen und bin gespannt auf alles was kommt“.

Infos zum Verein: Die Enzebächle Füchs Binzgen wurden 1987 gegründet und haben aktuell 43 aktive Mitglieder und 21 passive Mitglieder. Weiter hat der familienfreundliche Verein 23 Kinder in seinen Reihen. Vorstand ist David Rugel und seine Stellvertreterin Antje Beczkowiak. Infos und Neuigkeiten über die Enzebächle Füchs Binzgen gibt es auf Facebook.