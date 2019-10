von Marc Fischer

22 Studierende der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden waren im Rahmen eines Intensivseminars im Jurapark Aargau unterwegs. Durch die Studenten erhalte man eine willkommene und wertvolle Außensicht, sagt Markus Schmid, stellvertretender Geschäftsleiter des Juraparks.

Dozent Michael Tamás spricht von einer Win-win-Situation. Einerseits seien das Seminar und die anschließenden Seminararbeiten Teil der Ausbildung und eine Investition in den Nachwuchs der Tourismusbranche und andererseits „kann auch die Region etwas daraus mitnehmen“.

Ideen für Parkzentrum

Die Studenten bearbeiteten in Gruppen sechs Themen. Sie befassten sich etwa mit dem Angebotsportfolio des Juraparks, mit der Entwicklung eines Konzepts für ein Parkzentrum, mit dem Bike- und Wanderangebot am Jurasüdfuss und Ideen für Angebote für Reiter und Pferde. Weiter erarbeiteten sie ein Besucherlenkungskonzept für den Tiersteinberg und ein Konzept zur Positionierung der Stadt Laufenburg als Kulturhauptstadt im Jurapark.

Laufenburg als Kulturstadt

Jüngst stellten die Gruppen ihre Zwischenergebnisse vor, machten aber deutlich, dass es noch weitere Befragungen oder Auswertungen vorzunehmen gelte, ehe man detailliertere Konzepte vorlegen könne. Konkrete Maßnahmen oder Vorschläge gab es allerdings schon.

Hier erachten es die Studenten als sinnvoll, Laufenburg als Kulturstadt zu positionieren und sehen gute Chancen für das Haus am Schlossberg und den Hochzeitstourismus. Schwächen orten sie im aktuellen Marketingkonzept der Stadt und in der fehlenden Bekanntheit über die Region hinaus. Rund um den Tiersteinberg gebe es zahlreiche Attraktionen, so die Studenten.

Ein Manko orten sie bei den fehlenden direkten ÖV-Verbindungen zwischen Wegenstetten und Wittnau und zwischen Wegenstetten und Schupfart. Zudem sehen sie Verbesserungsmöglichkeiten bei der Beschilderung von Attraktionen und Parkplätzen.

Parkzentrum

Die Studierenden, die sich mit einem Parkzentrum befassten, haben anhand von Kriterien wie Lage, Anbindung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV), bestehende Jurapark-Angebote und Infrastruktur vor Ort Gemeinden auf ihre Standorttauglichkeit überprüft. Derzeit kristallisieren sich fünf Favoriten heraus: Die Jurapark-Gemeinden Herznach, Laufenburg, Küttigen und Wittnau sowie die Partnergemeinde Frick. Alle Gruppen werden im November ihre Seminararbeiten fertigstellen. Nach der Bewertung werden sie wohl noch vor Weihnachten an den Jurapark weitergeleitet.