Laufenburg Frauen-Power im Laufenburger Rathaus: Neues Team übernimmt Kultur und Tourismus

Celina Eckert und Julia Baumgartner sind die neuen Gesichter im Kultur- und Tourismusamt der Stadt Laufenburg. Jetzt haben sie offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Ziel sei es laut Bürgermeister Ulrich Krieger, Synergien zu schaffen und Standards zu halten. Damit ist zugleich auch die Neuorganisation des Hauptamts abgeschlossen. Seit Januar sind die neuen Strukturen in Kraft.

Laufenburg – Das Tourismus- und Kulturamt der Stadt Laufenburg steht nach den Veränderungen der vergangenen Monate unter neuer personeller Ägide. Neben Julia Baumgartner, die schon im Dezember die administrativen Aufgaben übernommen hat, konnte Bürgermeister Ulrich Krieger nun mit Celina Eckert auch die neue Fachfrau für den Bereich Kultur und Tourismus vorstellen. Vervollständigt wird das Team durch Raphaela Krüger, die die Verantwortung für das Amtsblatt innehat. Mit der Neubesetzung der Tourismus- und Kultur-Crew sind zugleich die internen Umstrukturierungen im Bereich des Hauptamts abgeschlossen. "Seit Jahresbeginn ist die neue Organisation in Kraft. Jetzt muss sich alles einspielen und die an Details gefeilt werden", so Bürgermeister Krieger.

Mit Celina Eckert (35) ist es der Stadt Laufenburg gelungen, eine in der Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation erfahrene Fachfrau zu gewinnen. In verschiedenen Branchen vom Buchverlag bis zur Telekommunikation sei sie bereits tätig gewesen, schildert die gebürtige Berlinerin. An der Freien Universität Berlin habe sie einen Master in English Studies gemacht. Da sie mit einem Laufenburger verheiratet sei, folgte nun der Umzug an den Hochrhein. Eckert sieht den Schwerpunkt ihrer Arbeit, die eine 50-Prozent-Stelle umfasst, vor allem darin, junge Menschen für das vielseitige Kulturprogramm zu begeistern, das in den vergangenen Jahren in Laufenburg auf die Beine gestellt wurde. Mit der Gründung des Vereins Kultur im Schlössle wie auch mit der Anschaffung des Steinway-Flügels sieht Eckert wichtige Anstöße gemacht.

"Denkbar wäre sicherlich auch etwas in Richtung Pop-Musik", erklärt sie. In Zusammenarbeit mit der grenzüberschreitenden Kulturkommission "Die Brücke" könne sie sich eine Menge vorstellen.

Julia Baumgartner ist hingegen ein Eigengewächs der Laufenburger Stadtverwaltung und "jemand, der sich hier auskennt", wie Bürgermeister Krieger sagt. Die 21-Jährige, die ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung erst vergangenen Februar abgeschlossen hat und in den folgenden Monaten im Bauamt tätig war, sei in der Stadt und im gesellschaftlichen Leben durch ihr ehrenamtliches Engagement gut vernetzt, und somit im Bereich Tourismus und Administration das ideale Gegenstück zur vor einem halben Jahr zugezogenen Celina Eckert.

Überhaupt solle die bisherige Trennung der Aufgaben im Tourismus- und Kulturamt aufgehoben werden: "Wir hoffen, dadurch Synergien zu schaffen", sagt Krieger. Schließlich kämen auch permanent neue Aufgaben hinzu. Zunächst gehe es darum, dass sich die neue Crew im Tourismus- und Kulturamt in die Materie einarbeite und den bestehenden Standard halten kann.

Das gelte im Übrigen für das gesamte Hauptamt, dem Tourismus und Kultur zugeordnet sind. Seit 1. Januar sind hier die neuen Strukturen in Kraft und die Fäden laufen bei Hauptamtsleiterin Carina Walenciak zusammen. Derzeit werden Rathaus-intern die weiteren Voraussetzungen umgesetzt, Büroräume eingerichtet und an Details geschraubt. Im Großen und Ganzen sei es aber gelungen, einen fließenden Übergang zu schaffen, so Krieger.