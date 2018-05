Laufenburg Förderverein Pro Kids der Hans-Thoma-Schule setzt sich für Bewegungsspielplatz ein

Der Förderverein Pro Kids freut sich über die Fertigstellung des Bewegungsspielplatzes. Sorgen macht noch der Bodenbelag.

Die gute Nachricht lautet: „Hurra der Bewegungsspielplatz an der Hans-Thoma-Schule ist fertig.“ Allerdings gibt es einen großen Wehrmutstropfen: Die Kinder dürfen ihn noch nicht bespielen. Die Mitglieder vom Förderverein Pro Kids der Hans-Thoma-Schule waren an ihrer Hauptversammlung am Mittwochabend darüber gar nicht erfreut. Sie zeigten jedoch Verständnis darüber, dass der eben frisch gesäte Rasen noch Zeit zum Wachsen braucht. Die Einweihung des Spielplatzes soll jedoch noch vor den Pfingstferien erfolgen.

Der Bodenbelag auf dem Spielplatz bereitet indes noch größere Sorgen. Um den Kastanienbaumbestand nicht zu gefährden, können nicht wie geplant Hackschnitzel oder Rindenmulch aufgebracht werden. Aktuell wurde Rasen angesät. Bisher allerdings mit mäßigem Erfolg. Der Förderverein will nun zusammen mit der Stadt nach einer brauchbareren Lösung suchen und dafür auch noch einmal Geld ausgeben.

Der Förderverein hat sich in besonderer Weise für den Bau des Bewegungsspielplatzes eingesetzt und mit rund 22 000 Euro einen Großteil der Kosten für die Spielgeräte getragen, die in Absprache mit der Stadt Laufenburg angeschafft wurden. Die Gelder kamen über Spenden, Sponsoren und ein Crowdfunding Projekt zusammen. Die Stadt war mit dem technischen Betrieb am Bau beteiligt. Bürgermeisterstellvertreterin Gabriele Schäuble sagte dem Verein an der Hauptversammlung ein „herzliches Vergelt’s Gott“ für das Engagement. Und sie betonte zudem, dass der Stadt die Schule sehr wichtig sei.

Angesichts zahlreicher erfolgreich verlaufender Projekt im vergangenen Jahr betonte der Vorsitzende Beat Oeschger zusammenfassend: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Projektideen, wie Sponsorenlauf, kulturelle Veranstaltungen, soziale Projekt und vieles mehr, wurden für das laufende Jahr bereist entwickelt. Der Vorsitzende wünscht sich allerdings angesichts einer Schülerzahl von rund 600 mehr Mitglieder.

Sorgen macht dem Verein die Mittagsverpflegung in der Schulkantine, die derzeit zu wenig angenommen wird, wie Raimund Huber berichtete. Vor allem der zu hohe Preis pro Mittagessen mit rund fünf Euro und das Auswahl der Menüs wurden dafür verantwortlich gemacht. Der Förderverein unterstützt den Mittagstisch insoweit, dass er bei zehn gekauften Bons, einen kostenfrei dazu gibt.

Bei den Wahlen des Vorstands für die nächsten zwei Jahre gab es keine Veränderungen. Wiedergewählt wurden: Vorsitzender Beat Oeschger, Vizevorsitzender Armin Raufer, Kassierer Heiko Dobler, Schriftführerin Michaela Klein. Beisitzer sind: Michaela Lopez, Raimund Huber, Sarah Leuenberger, Walter Kutscher, Oliver Baumgartner, Susanne Schulz und Tatjana Schulze.