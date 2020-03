von Harald Schwarz

Der Maschinenring Laufenburg ist ein Zusammenschluss landwirtschaftlicher Betriebe, um Land- und Forstmaschinen gemeinsam zu nutzen. Am vergangenen Dienstag waren die Mitglieder zur Hauptversammlung in die „Spanferkelstube“ nach Rotzel gekommen. In gemütlicher Runde wurde Erfahrungsaustausch gepflegt. Man kennt sich. Die Notwendigkeit der Einhaltung von Vereinssatzungen ist pragmatisch einfach gehalten. Die Hauptversammlung wird nur alle drei Jahre durchgeführt.

Das Amt des Schriftführers wird durch den Vorsitzenden geführt. Christian Ebner stellte dieses Amt nach 13-jähriger erfolgreicher Arbeit zur Verfügung. Florian Wehrle wurde nach der Entlastung des Vorstandes als Nachfolger einstimmig gewählt.

Der Rückblick auf die vergangenen drei Jahre fiel eher undramatisch aus. „Die letzten drei Sommer waren trocken. Der Klimawandel lässt grüßen“ meinte Christian Ebner. Teure Anschaffungen waren nicht zu tätigen. So war der Griff in die Kasse lediglich für Reparaturen und Verschleißteile notwendig. Ein finanzielles Polster wurde damit geschaffen, um die Anschaffung neuer Geräte ins Auge zu fassen.

Zu jeder Maschine gab es einen Kassenbericht. Alle Berichte zeigten ein positives Ergebnis. Im Bestand sind im Wesentlichen Gerätschaften wie Holzbalken, Holzspalter, Mulchgeräte, Pflug, Grubber im Einsatz. Auch der Kassenbericht der Gesamtkasse ergab ein positives Bild. Ein Grund für die Kassenprüfer Andreas Siebold und Andreas Gerteis, die Kassenführung als korrekt geführt zu attestieren.

Bürgermeister Ulrich Krieger dankte den Verantwortlichen des Maschinenrings für die gute Zusammenarbeit. Der scheidende Vorstand Christian Ebner betonte zu diesem Thema, dass die Belange des Maschinenrings „von der Gemeinde und Gemeindeverwaltung immer positiv wahrgenommen werden“. Es hätte immer Spaß gemacht. „Alle haben mitgezogen und ich musste es nicht alleine machen“, meinte Ebner.

Die Liquidität des Maschinerings Laufenburg lässt den Blick nach vorne in Richtung neuer Gerätschaften zu. Angebote werden eingeholt und verglichen. Entscheidungen werden in Kürze gefällt.