Die Luttinger Firmengruppe Rüde will sich ein weiteres Mal vergrößern. Dies soll durch Nachverdichtung am Firmanstandort Lippersmatt erfolgen. Es ist unter anderem geplant, ein Gebäude von 10 auf 15,5 Meter auf drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss zu erhöhen. Die bestehenden Parkplätze sollen damit erhalten bleiben und durch eine Tiefgarage für die Mitarbeiter erweitert werden. Um diese Bauvorhaben zu ermöglichen, muss der Bebauungsplan Haseläcker/Haseläcker West geändert werden. Der Ortschaftsrat Luttingen empfahl am Mittwoch einstimmig dem Gemeinderat Laufenburg, eine Änderung im beschleunigten Verfahren. Am Montag befasst sich der Gemeinderat mit der Bebauungsplanänderung.

Baumaßnahmen notwendig

Die geplanten Baumaßnahmen sind notwendig dank der guten geschäftlichen Entwicklung der Rüde Gruppe, die in den vergangenen Jahren auf einem Personalstand von 150 Mitarbeitern gewachsen ist, und deren Bilanzsumme 2017 rund 8,3 Millionen Euro betrug. Der Ortschaftsrat begrüßte die Erweiterung des Firmenstandorts ausdrücklich. Ebenso begrüßte er, dass durch die geplanten Baumaßnahmen sowie die Übernahme des bisher öffentlichen Haseläckerwegs durch die beiden Anlieger Rüde und die benachbarte Firma W. Dimer Verkehrsbehinderungen durch den starken Zulieferverkehr behoben werden sollen.