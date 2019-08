15 Kinder zwischen acht und zehn Jahren lernten im Rahmen des Laufenburger Kindersommers die Arbeit der Feuerwehr Laufenburg kennen. Organisiert hatten den Tag die Jugendwarte Patrick Strobel und Heiko Bernauer.

So arbeitet die Feuerwehr

Gemeinsam mit acht weiteren ehrenamtlichen Helfern der Feuerwehr hatten sie verschiedene Stationen vorbereitet, an denen die jungen Gäste die Feuerwehr, ihre Fahrzeuge und Ausrüstung sowie verschiedene Einsatzszenarien erlebten.

Dazu wurden die Kinder in kleine Gruppen aufgeteilt und durchliefen so nacheinander alle Stationen. Dabei konnten sie Fahrzeuge von außen und innen anschauen und mit der Drehleiter 30 Meter in die Höhe fahren. An einer anderen Station wurden die Kinder für das richtige Verhalten in einem Brandfall sensibilisiert. Dazu war ein Zelt aufgebaut, in das Disco-Nebel gepumpt wurde, um die Situation besonders realistisch darzustellen.

Ausrüstung wiegt 32 Kilogramm

Ein Feuerwehrmann kleidete sich zudem vor den Kindern in seine komplette Ausrüstung, die insgesamt etwa 32 Kilogramm schwer ist. Die Kinder durften dabei erraten, welches Ausrüstungsteil für was gut ist und an welchem Körperteil welches Kleidungsstück getragen wird.

Keine Angst vorm Feuerwehrmann

„Wir möchten auf diese Weise den Kindern die Angst vor einem voll bekleideten Feuerwehrmann nehmen, da wir auch schon Fälle hatten, bei denen sich ein Kind aus Furcht vor der Gestalt des Retters versteckt hat“, erklärt Patrick Strobel.

Die Feuerwehrleute zeigten zudem, wie sie sich in einem verrauchten Raum fortbewegen und die Kinder durften dies nachahmen. Nach einem Blick durch eine Wärmebildkamera durften die Kinder die schwere Atemluftflasche, die Teil der Ausrüstung ist, selbst einmal anprobieren. Nach einem gemeinsamen Mittagessen stand am Nachmittag eine Tour mit dem Feuerwehrboot auf dem Rhein an.

Werben um Nachwuchs

„Wir hoffen, einige der Kinder mit diesem Erlebnistag für unsere Jugendfeuerwehr zu gewinnen“, bekennt Patrick Strobel. Interessierte Kinder und Jugendliche können am ersten Dienstag nach den Sommerferien im Feuerwehrgerätehaus in Binzgen vorbeischauen, so Strobel. Das Mindestalter liegt bei zehn Jahren.