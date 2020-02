von sk

Ein erster Baum fiel gegen 18.45 Uhr auf der K 6543 zwischen Binzgen-Hammer und Laufenburg auf ein Auto, und die beiden Insassen mussten in der Folge von der Feuerwehr befreit werden. Die 47 Jahre alte Fahrerin und der 24 Jahre alte Beifahrer kamen in ein Krankenhaus. Sie wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Der zweite Unfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr auf der Allmendstraße zwischen Laufenburg und Rotzel. Hier traf eine Tanne das Heck eines Renaults. Der 30 Jahre alte Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Der Auto wurde so sehr beschädigt, dass es nicht mehr zu reparieren sein dürfte.