Laufenburg Feuerwehr: Verkehrsbehinderung durch Hilfseinsatz in Laufenburg

Feuerwehr: Verkehrsbehinderung durch Hilfseinsatz in Laufenburg

Aufgrund des Einsatzes der Feuerwehr-Drehleiter zur Unterstützung des DRK bei der Bergung einer hilfsbedürftigen Person kam es heute in Laufenburg zu Verkehrsbehinderungen.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Laufenburger Ortsdurchfahrt gab es am Freitag Vormittag im Bereich Dreispitz. Grund dafür war ein Feuerwehreinsatz, der eine halbseitige Straßensperrung notwendig machte, wie Laufenburgs Stadtkommandant Markus Rebholz darstellt. Der DRK Rettungsdienst forderte die Drehleiter Laufenburg zur Unterstützung beim Patiententransport einer nicht gehfähigen Person an. Mit der Trage konnte das Gebäude über das Treppenhaus nicht verlassen werden. Aufgrund der Lage direkt an der L 154 musste im Bereich des Abzweigs Hännerstraße bis zur "Arche" der Verkehr halbseitig gelenkt und zeitweise auch voll gesperrt werden.