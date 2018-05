Laufenburg Ferienspaß mit neuen Ideen: Laufenburger Kindersommer startet am 26. Juli

Vom 26. Juli bis zum 7. September bietet der Laufenburger Kindersommer Lakiso wieder einige tolle Angebote für kleine und größere Kinder. Neu ist dieses Jahr eine Aktion zur Fußball-Weltmeisterschaft. Die Jugend des SG Binzgen, Rotzel, Hänner und Luttingen veranstalten ein Flutlicht-Fußball-Turnier mit Übernachtung an.

Der Laufenburger Kindersommer (Lakiso) steht wieder vor der Tür. Seit vergangener Woche können Eltern ihre Kinder für 48 Veranstaltungen online oder per Post anmelden. Malte Thomas, der die Organisation nun im zweiten Jahr ehrenamtlich übernommen hat, erwartet wieder zahlreiche Teilnehmer. Letztes Jahr nahmen rund 250 Kinder am Sommerferienprogramm teil.

Dieses Jahr bieten Betriebe, Vereine oder auch einzelne Personen in Zusammenarbeit mit dem Lakiso-Team den Kindern vom 26. Juli bis 7. September einen abwechslungsreichen Ferienspaß. Während der Kulturtage Fließende Grenzen können im Lakiso ein Puppentheater in der Kultschüür und das Kinderkonzert der Jungen Klassik besucht werden.

Besonders beliebt waren vergangenes Jahr laut Thomas der Besuch in der Backstube und das Angeln. Deshalb sind beide Angebote auch dieses Jahr natürlich wieder im Programm. Kinder von 8 bis 10 Jahren können am 4. August beim Sportanglerverein Schnupperfischen. Die Bäckerei Hahn öffnet am 8. August für Kinder von 6 bis 9 Jahren ihre Backstube.

Die meisten Lakiso-Veranstaltungen würden schon lange angeboten, so Thomas. Relativ neu sind das das Zeltlager auf dem Areal von Hochrhein Kanu in Murg, wo vom 9. bis zum 10. August Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren für 13 Euro unter anderem an einer Nachtwanderung teilnehmen können. Passend zur Fußball Weltmeisterschaft bietet die Jugend-SG Binzgen, Rotzel, Hänner und Luttingen vom 27. bis zum 28. Juli auf dem Sportplatz Rotzel Kindern von 9 bis 14 Jahren für 13 Euro ein Flutlicht-Fußball-Tunier mit Übernachtung und WM-Highlights an. Auch pferdebegeisterte Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren kommen am 14. August beim Pony-Reiten auf dem Reiterhof Grunholz für 8 Euro auf ihre Kosten.

Einige Veranstaltungen werden sogar mehrfach angeboten, so das Ton-Töpfern-Modellieren, bei dem die Kinder von 5 bis 11 Jahren am 2. und 3. August im Jugendhaus Altes Gefängnis in Bad Säckingen in drei Altersgruppen Töpferarbeiten modellieren, glasieren und brennen können. Dreimal bietet die Tauchschule Hotzenwald am 5., 19. und 26. August im Gartenstrandbad einen Tauchkurs für Kinder ab 8 Jahren an. Weitere beliebte Angebote für Kinder ab 8 Jahren sind die Besuche beim THW am 11. August, bei der Feuerwehr am 25. August und bei der Polizei am 5. September.

Das Rehmann Museum lädt Kinder zwischen 6 und 10 Jahren am 15. August ein, gemeinsam Geschichten und Geheimnisse zu entdecken, zu basteln und zu malen. Im Ausbildungslabor der H.C. Starck Surface Technology (STC) im Werk Enag können Kinder im Alter ab 12 Jahren am 28. August Erfahrungen mit der Chemie sammeln. Musikbegeisterte Kinder ab sieben Jahren sind am 13. August im Schlössle ins Kinderkonzert „Karneval der Tiere“ eingeladen. Am selben Tag können Kinder ab 6 Jahren einen Blick hinter die Kulissen des Laufenburger Spitals werfen. Bis auf die Anmeldegebühr in Höhe von 2 Euro pro Kind und Teilnahme sind die meisten Angebote kostenlos. Für einige wird ein Unkostenbeitrag erhoben, der sich zwischen 1 und 14 Euro bewegt. Die Anmeldegebühr und die gegebenenfalls weiteren Kostenbeiträge können am Freitag, 6. Juli, oder Samstag, 7. Juli, jeweils 10 bis 12 Uhr im Ratssaal bezahlt werden. Dort wird auch Infomaterial zu den einzelnen Veranstaltungen ausgegeben. Das Jobcenter bezuschusst auf Antrag berechtigte Familien.