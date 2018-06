Laufenburg Fenster von Outlet und Lagerhalle aufgehebelt

Unbekannte Täter hebelten das Fenster vom Outlet auf und entwendeten anschließend Bekleidungsartikel und diverse Gegenstände. Die Täter hebelten außerdem das Fenster zu einer angrenzenden Lagehalle auf.

In einem Outlet und in eine Lagerhalle in der Heinrich-Brockmann-Straße wurde in der Nacht zum Dienstag eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Outlet auf und stiegen in das Gebäude ein. Anschließend suchten sie nach Wertsachen und entwendeten T-Shirts, Socken, Schuhe, diverse andere Gegenstände sowie weiße Kinder-Rollschuhe der Marke Firefly mit pinken und gelben Rädern. In die angrenzende Halle, die als Lager für Babyartikel dient, wurde ebenfalls ein Fenster aufgehebelt und eingestiegen. Hier wurden eine Tüte mit Babysocken und eine Kinderreisematratze entwendet. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Telefon 07741/83160) ermittelt.