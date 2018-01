Binzgen Feingerätebau Tritschler Laufenburg verkauft

Der Messgerätehersteller gehört jetzt zur Rheinauer RMA-Gruppe. Michael und Hans-Eugen Tritschler bleiben Geschäftsführer.

Die Feingerätebau Tritschler GmbH Laufenburg (FTL) ging am 19. Januar an die RMA Mess- und Regeltechnik Rheinau (MRT) über. Dies teilt die FTL auf ihrer Homepage mit. Die bisherigen Geschäftsführer Michael und Hans-Eugen Tritschler werden den im Laufenburger Stadtteil Binzgen beheimateten Messgerätehersteller weiter leiten. Die von Robert Terbeck bisher ausgeübte Prokura endete mit der Übernahme der Firma.

Die 1949 von dem Diplomingenieur Eugen Tritschler gegründete Firma Feingerätebau Tritschler Laufenburg (FTL) stellt seit den 1970er Jahren vor allem Geräte zur Messung und Datenfernübertragung für die Erdgas- und Energieversorgung her. Die Firma war seit 1980 im Eigentum der als Geschäftsführer tätigen Brüder Michael und Hans-Eugen Tritschler, des dritten Bruders Jörg sowie des langjährigen Prokuristen Robert Terbeck. Weil in der Familie keiner aus der dritten Generation ins Geschäft einsteigen werde, diene der Verkauf solle auch der Fortführung der Firma, betonte Hans-Eugen Tritschler. Derzeit beschäftigt die FTL nach Auskunft der Geschäftsführung 14 Personen. Die Bilanzsumme 2016 betrug 630000 Euro.

"Wir erwarten uns von diesem Schritt eine Stärkung unserer Firma bei der Entwicklung neuer zukunftsweisender Produkte in unserem angestammten Marktbereich der Gasmengenmessung und Datenfernübertragung, aber auch auf dem Gebiet des Vertriebs und des technischen Supports", erklärt die Geschäftsführung der FTL auf der Firmenhomepage zum Verkauf. "Durch die Übernahme der FTL stärkt die Firma RMA ihre Position im Bereich der Mess-/Regeltechnik", teilte für die RMA deren kaufmännischer Leiter Thomas Plocher unserer Zeitung mit. Am Geschäftsbetrieb der FTL werde sich vorerst nichts ändern. "Alle Verantwortlichen sind in derselben Position tätig wie auch in der Vergangenheit."

Michael und Hans Eugen Tritschler werden also zunächst weiter Geschäftsführer der FTL bleiben. Die bisher von Robert Terbeck ausgeübte Prokura endete allerdings mit der Übernahme. Der seit seit über 50 Jahren bei FTL in verantwortlicher Position tätige Terbeck werde der Firma aber noch einige Monate beratend zur Seite stehen, bevor er endgültig in den Ruhestand wechsele, so die FTL.

Die 1963 von Siegfried Truttenbach und Gerhard Faulhaber gegründete RMA Rheinau stellt Spezialarmaturen für Gas-, Öl-, Wasser- und Fernwärmepipelines her. 2006 rief sie eine eigene Firma für Mess- und Regelungstechnik ins Leben, die MRT. 2015 beschäftigte die RMA 165 Mitarbeiter, machte laut publiziertzem Abschluss einen Jahresumsatz von 34,6 Millionen Euro und einen Gewinn in Höhe von 0,9 Millionen Euro. Die RMA profitierte unter anderem vom Bau der Erdgasleitung North Stream und eröffnete in den vergangenen Jahren Werke in Kasan in Russland und in Bahrain am Persischen Golf.