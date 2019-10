Mit der Spende von 13 Sonnenliegen (neun für Laufenburg und vier für Murg) im Wert von 15 000 Euro haben Inge und Kurt Grieshaber sowie Katja Tonne-Grieshaber ihre Verbundenheit mit den Orten zum Ausdruck gebracht. Inge und Kurt Grieshaber wohnen seit mehr als 40 Jahren in Laufenburg wohnen, Katja Tonnen-Grieshaber ist mit ihrer Familie in Oberhof zuhause. Die Drei sind Gesellschafter der Grieshaber Logistics Croup, von der die Spende offiziell stammt.

Laufenburg Bauen und Wohnen in Laufenburg und Murg Das könnte Sie auch interessieren

Die Bürgermeister Ulrich Krieger (Laufenburg) und Adrian Schmidle (Murg) brachten ihren Dank für die Spende bei der Übergabe am Wohnmobilplatz von Laufenburg zum Ausdruck. Zwei Sonnenliegen haben die Technischen Betriebe Laufenburg bereits beim Wohnwagenplatz, mit direkten Blick auf den Rhein, aufgestellt. Die übrigen Liegen sollen im nächsten Frühjahr in den übrigen Laufenburger Ortsteilen sowie in Murg und Ortsteilen aufgestellt werden.

Murg Zur Fußball-EM 2020 gibt es wieder ein Public Viewing auf der Murger Mitte Das könnte Sie auch interessieren

Die Liegen kommen der Bevölkerung und den Touristen zugute, die sich darauf niederlassen können, um den Blick auf den Rhein zu genießen. Auch die anderen Liegen sollen einen schönen Blick in die Landschaft bieten.