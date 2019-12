Der Seniorenfahrdienst, den der Stadtseniorenrat besonders für gehbehinderte Seniorinnen und Senioren anbietet, wird vermehrt in Anspruch genommen, erklärten uns Theresa Hermann und Dieter Hähnel, die den Fahrdienst in Laufenburg organisieren. Von Januar 2017 bis November 2019 sind insgesamt 1900 Fahrten ausgeführt worden. Wegen der gestiegenen Nachfrage sucht der Stadtseniorenrat dringend zehn weitere Fahrerinnen und Fahrer.

Bis heute haben sich zwölf Fahrerinnen und Fahrer bereit erklärt, die Fahrten im Namen des Seniorenrates ehrenamtlich von montags bis freitags, durchzuführen. Die Fahrer sind bei ihren Fahrten dank der großzügigen Zuwendung der Stadt Laufenburg Vollkasko versichert (300 Euro Selbstbeteiligung, die eventuell vom Seniorenrat übernommen wird). Für die Fahrgäste besteht eine Versicherung für Personenschäden.

Für die Unkosten bezahlen die Fahrgäste, die sich innerhalb von Laufenburg, Murg und Stadtteilen bewegen können, pro Kilometer 30 Cent. Ebenso werden Fahrten zu Arztterminen und ins Krankenhaus nach Bad Säckingen und Waldshut bedient.

Anmeldung am Vortag

Sie sollten ihre Fahrten möglichst am Vormittag des Vortages bei den Kontaktpersonen, wie Theresa Hermann (07763/803 12 03), Dieter Hähnel (07763/53 55) oder Jürgen Wagner (07763/34 33), anmelden. Die Kontaktpersonen geben die Anfragen in einer Chat-Gruppe an die ehrenamtlichen Fahrer weiter. Je nachdem, ob ein in der Chat-Gruppe angemeldeter Fahrer Zeit hat, kann er sich für die Fahrt bereit erklären.

Zum Arzt oder zum Einkaufen

Die Fahrer holen die angemeldeten Fahrgäste von zu Hause ab, fahren sie zum gewünschten Ort innerhalb von Laufenburg/Murg und Ortsteilen, zum Beispiel zum Arzt, zum Einkaufen in den Laufenpark, zum Bahnhof oder zum Frisör und fahren sie zur gewünschten Zeit wieder nach Hause. Meist geben die Arztpraxen dem Fahrer die Abholzeit per Handy bekannt. Die Bezahlung erfolgt dann gemäß den zurückgelegten Kilometern direkt bar an den Fahrer. Wie Dieter Hähnel erklärte, machen 50 bis 60 Personen regelmäßig von dem Angebot Gebrauch. Von den 1900 Fahrten, die der Fahrdienst in den vergangenen drei Jahren gemacht hat, führten mehr als 70 Prozent zu Ärzten, Physiotherapeuten und ins Krankenhaus. Die restlichen Fahrten verteilten sich auf Fußpflege, Betreuung, Einkäufe und den Besuch der Seniorentreffs.