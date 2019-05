Ihren ersten Konfirmandenjahrgang entließen die Pfarrer Regine und Michael Born am Sonntag in der Laufenburger Versöhnungskirche. Nico Schneiderat, Letizia Lüthy, Collin Brausch, Nicole Kroman, Jannick Sutter, Sari Geillinger, Daniel Christian, Lenny Vogel und Jonathan Höcker wurden bei einem festlichen Gottesdienst eingesegnet und in die Gemeinde aufgenommen. Der Gottesdienst wurde von der Band der Laufenburger Kirchengemeinde musikalisch mitgestaltet wurde.