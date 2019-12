Seit dem 1. Dezember hat das Gasthaus „Adler“ in Hauenstein wieder geöffnet. Es steht unter Leitung des neuen Wirts Jeton Morina, Das traditionsreiche Lokal direkt am Rhein war etwa ein Jahr geschlossen.

Seit dem 1. Dezember ist das Gasthaus „Adler“ in Hauenstein unter seinem neuen Wirt, Jeton Molina, der das Restaurant zusammen mit seiner Frau Margit gekauft hat, wieder geöffnet. | Bild: Reinhard Herbrig

Jeton Molina hat zusammen mit seiner Frau Margit den „Adler“ in Hauenstein erworben. Die vergangenen Monate hat der Gastronom mit Wurzeln im Kosovo zusammen mit seiner aus Lauchringen stammenden deutschen Ehefrau Margit zu wesentlichen Renovierungsarbeiten in den Gasträumen aber auch in der Küche genutzt.

Alles sieht jetzt heller und freundlicher aus. „Am bisherigen Konzept des Gasthauses Adler möchte ich nicht allzu viel ändern“, erklärt Morina.

Die Gasträume sind neu renoviert und laden sowohl Einzelpersonen, Familien als auch Gesellschaften zum Verweilen ein. | Bild: Reinhard Herbrig

Der Gastronom hat in Waldshut reichlich berufliche im Restaurant „Alte Post“ gesammelt, das er auch weiterhin führen wird. Die Speisekarte umfasst sowohl deutsche als auch internationale Gerichte, zu der die italienische Küche mit hausgemachter Pasta und Pizzen gehören. Die Nebenräume sind für größere und kleinere Gesellschaften geöffnet. Die zum Rhein offene Terrasse ist vom Frühjahr bis zum Spätherbst geöffnet.