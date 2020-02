Wie bereits im Dezember befürwortete der Ortschaftsrat von Luttingen in seiner Sitzung, die am Mittwoch stattfand, den Bauantrag der Firma Rüde zum Neubau eines Bürogebäudes mit Tiefgarage direkt vor dem Standtort der Firma Rüde im Baugebiet „Haseläcker-West“. Das dreigeschossige Bürogebäude mit Dachgeschoss, das 15,5 Meter hoch und zusammen mit der Tiefgarage für 100 Parkplätze sorgen wird, entspricht den Vorgaben der Bebauungsplanänderung gemäß dem beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a im Baugesetzbuch (BauGB). Die Einwendungen eines Bürgers, die er während der öffentlichen Planauslegung vom 30. Dezember 2019 bis 31. Januar 2020 einbrachte, sind demnach nicht stichhaltig.

So ist die Differenz der Gesamthöhe von vier auf fünf Meter auf die zwischenzeitlich erfolgte Erhöhung des Parkplatzes um einen Meter auf die jetzige Geländehöhe von 321,5 Meter (bisher 320,5 Meter) zurückzuführen. Ebenso wurde die vorgesehene Entwidmung des Haseläckerweges sachlich begründet, da dieser nur durch die beiden Anliegerfirmen Rüde und Dimer genutzt wird.

Die möglicherweise fehlenden Einnahmen der Stadt durch Erschließungskosten der beiden Firmen, werden durch den Anteil der Stadt an diesen Kosten, die diese aufbringen müsste, sowie den Verkauf des Grundstückes an die beiden Anlieger, ausgeglichen. Die unterirdischen Leitungen in diesem Bereich werden durch Leitungsrechte gesichert.

Gremium lehnt Bauantrag ab

Die Bauvoranfrage von Werner Buczek, der am Ortseingang von Luttingen auf dem Flurstück 820/1 einen Neu- beziehungsweise Umbau für ein Wohn- und Geschäftshaus plant, wurde vom Ortschaftsrat in der jüngsten Sitzung einstimmig abgelehnt. Obwohl der Ortschaftsrat Luttingen grundsätzlich am Bau von weiteren Wohnungen in Luttingen interessiert ist, konnte er der Bauvoranfrage nicht zustimmen.

Gemäß Paragraf 34 der Bauverordnung, muss sich ein Gebäude in die Eigenart der umliegenden Gebäude einfügen. Dies ist bei den eingereichten Bauplänen, die sowohl gegenüber der jetzigen Größe der Bebauung, als auch gegenüber den umliegenden Gebäuden A-typisch und überdimensioniert ist, nicht der Fall. Ortsvorsteherin Michaela Kaiser (CDU) empfahl dem Antragsteller, seine Pläne in abgespeckter Form erneut vorzulegen, damit der Ortschaftsrat diese wohlwollend prüfen könne.

Energiegutachten Möslehalle

Die Ortschaftsräte bat die Ortsvorsteherin Michaela Kaiser an der Gemeinderatssitzung, die am kommenden Montag, 2. März, stattfindet, als Zuhörer teilzunehmen, um das Energiegutachten des Sachverständigen über eine neue Heizung für die Möslehalle und der anliegenden Schulgebäude aus erster Hand zu erfahren. Dabei habe sie Gelegenheit, Fragen an den Sachverständigen zu stellen. Das Gutachten wird dann bei der nächsten Ortschaftsratssitzung erörtert werden.