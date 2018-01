Bad Säckingen Enzebächle-Füchs sind startbereit

Die Narrenzunft veranstaltet zwei Bunte Abende am Freitag und Samstag im alten Schulhaus Binzgen. Livemusik und lustige Showeinlagen sind garantiert.

Binzgen (mdc) In den Startlöchern stehen die Enzebächle-Füchs Binzgen, denn am Wochenende ist es wieder soweit: Die beliebten Bunten Abende finden am Freitag und Samstag im alten Schulhaus in Binzgen statt. Einlass ist mit einem Sektempfang um 19 Uhr, mit dem bunten Programm und dem Einzug der närrischen Abteilung vom Musikverein Binzgen wird um 20.11 Uhr begonnen. Wer sich noch keine Karte gesichert hat, bekommt noch welche bei Lotto Margathe im E-Center im Laufenpark. So einiges haben sich die Füchse in den letzten Monaten wieder einfallen lassen und so werden die Lachmuskeln des Publikums mit Sicherheit wieder stark strapaziert werden. Das närrische Treiben beginnt in diesem Jahr sehr früh und so bebt es bereits schon Mitte Januar im Schulhaus. Dafür sorgen auch die geladenen Guggenmusiken, die am Wochenende auf der Fuchsbühne auftreten.

Am Freitag kommen die Laufenburger Roli-Guggers in ihrem neuen Kostüm und am Samstag geben die Erbsranze-Schränzer aus Hänner ihren Sound zum Besten. Außerdem gibt es an beiden Abenden Livemusik zum Tanzen, Schunkeln und Mitsingen. Wie die Jahre zuvor wird der ehemalige Oberfuchs Axel Studinger durch den Abend führen und den ein oder anderen schlüpfrigen Witz erzählen.

Lustige Auftritte erwartet das Publikum, und so manche(r) wird sich bei den Geschichten der Tratschwiiber auch selbst wiederfinden. 13 Auftritte sind einstudiert und auch der FC Binzgen ist in diesem Jahr wieder mit am Start. Die Waldgeister leider nicht, sie machen eine Auftrittspause auf der Fuchsbühne, da sie mit ihrem Jubiläum „Zeitgeist“ ein großes Projekt zu planen haben und sind hoffentlich im nächsten Jahr wieder mit dabei. „Wir freuen uns riesig, dass die Fasnacht endlich losgeht und hoffen wieder auf viele Gäste an unseren Bunten Abenden sowie auch zum Wiiberklatsch am Freitag, 26. Januar“, so Gaudifuchs Antje Schlageter. Neben dem Wiiberklatsch und den Bunten Abenden veranstalten die Füchs zusammen mit dem Eltern-Jugend-Kinder-Chor, dem FC Binzgen, dem Musikverein und der Feuerwehr auch ein Kinderball im alten Schulhaus, der jedes Jahr sehr gut besucht ist.

