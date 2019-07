Laufenburg/CH vor 2 Stunden

Ende für Traditionsbetrieb: Gipsergeschäft Erhard im Schweizer Laufenburg meldet Insolvenz an

Das Gipsergeschäft Erhard in der Marktgasse im Schweizer Laufenburg muss nach rund 135 Jahren Insolvenz anmelden. Der Firmeninhaber Thomas Erhard sieht unter anderem die Grenzlage und die allgemeine Lage in der Gipserbranche als Ursache an.