Der städtische Haushaltsplan für 2019 sowie die Wirtschaftspläne 2019 für die Stadtwerke und die Abwasserbeseitigung wurden einstimmig vom Gemeinderat Laufenburg beschlossen. Aufgrund von Investitionen der Stadtwerke wird die kommunale Verschuldung dieses Jahr von 8,5 auf 9,7 Millionen Euro ansteigen. Das entspricht 1074,54 Euro pro Kopf. Über die Hälfte dieser Summe rühren von Schulden der Stadtwerke her.

Thoma-Schule und Laufenburger Acht

Im kommunalen Ergebnishaushalt stehen Erträgen in Höhe von 21,2 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 18,8 Millionen Euro gegenüber, im Finanzhaushalt – der auch die Investitionen umfasst – betragen die Auszahlungen 6,0 Millionen Euro. Die Innensanierung der Hans-Thoma-Schule und die Laufenburger Acht stellen mit je rund 0,5 Millionen Euro die größten Einzelprojekte dar. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, der Schuldenstand der Stadt soll sich 2019 von 1,5 auf 1,4 Millionen Euro verringern.

Stadtwerke investieren

Bei den Stadtwerken wird ein Jahresverlust von 32.000 Euro erwartet. Der Schuldenstand soll sich um 1, 5 Millionen von 3,5 auf 4,5 Millionen Euro erhöhen. Verantwortlich dafür sind mehrere Investitionsprojekte, so gehen 1,2 Millionen Euro in Vorhaben der Wasserversorgung, 0,7 Millionen in die Nahwärmeversorgung Rappenstein und 0,3 Millionen Euro in Stromnetz der Stadtwerke. Die Abwasserbeseitigung kann auf neue Kredite verzichten. Der Schuldenstand soll von 3,5 auf 3,3 Millionen Euro sinken.