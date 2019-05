Die Sanitäranlagen im Kindergarten Rhina seien dringend sanierungswürdig und widersprechen sämtlichen hygienischen Anforderungen, die für derartige Einrichtungen gelten sollten.

Kritik an Hygiene, baulichem Zustand und personeller Fluktuation

So sehen es jedenfalls die Vertreter des Elternbeirats der Einrichtung, die sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung vehement über diese und weitere bauliche Defizite des Kindergartens beschwerten.

Kritik gab es auch an der personellen Ausstattung und der in den vergangenen Jahren hohen Fluktuation. Generell werde einfach zu wenig gemacht, um den Kindergarten Rhina attraktiv zu halten, so der Eindruck der anwesenden Eltern.

Stadt investiert jährlich 20000 Euro in Instandhaltung

Dem widersprachen Bürgermeister Ulrich Krieger und Vertreter des Gemeinderats entschieden: "Der Kindergarten Rhina ist für uns eine Art Dauerbrenner", so Krieger. Er räumte ein, dass es in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe personeller Wechsel und Probleme bei der Stellenbesetzung gegeben habe. Gleichwohl investiere die Stadt kontinuierlich in die bauliche Unterhaltung der Einrichtung.

Etwa 150000 Euro seien in den vergangenen acht Jahren in die Instandhaltung gesteckt worden. Dabei hätten stets die Wünsche der Mitarbeiter im Vordergrund gestanden: "Diese haben den Fokus bislang vorwiegend auf Lärmschutz und Beschattung gelegt", so Krieger.

"WCs sind alt, aber es gibt keine Hygienemängel"

Dass es auch eine Toilettenproblematik gebe, habe er im Dezember erstmals gehört. Mehrere Begehungen, auch mit Vertretern des Gesundheitsamts, habe es seither gegeben.

Fazit: "Die WCs sind zwar alt, aber es gab keine Beanstandungen, schon gar nicht bei der Hygiene", so Krieger. Dennoch habe die Stadt die Zahl der Grundreinigungen erhöht.

Stadt verhandelt über Kauf der Laufenschule

Mit weiteren Investitionen wolle die Stadt allerdings noch warten, so Krieger weiter: "Wir verhandeln gerade mit dem Landkreis über den Kauf der Laufenschule. Das steht kurz vor dem Abschluss." Dann werde das Konzept für den Kindergarten Rhina überarbeitet.

Möglich sei die Verlegung einer Regelgruppe in die Laufenschule sowie die Schaffung einer neuen U-3-Gruppe. Die Überlegungen könnten aber noch deutlich weiter gehen. "Wir waren im Bereich Kindergärten immer wieder tätig und werden es weiterhin sein", so Krieger. Gleichwohl bot er den Eltern einen gemeinsamen Ortstermin an.