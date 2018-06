Laufenburg Eitel Sonnenschein in Laufenburg

Die kleine Stadt am Hochrhein hatte am Sonntag einen kleinen großen Auftritt in der Tagesschau.

Sonntagabend gegen 20.15 Uhr bewegen üblicherweise zwei Fragen die ARD-Fernsehgemeinde: Wie wird das Wetter? Wer ist der Täter? Die Antwort auf letztere Frage dauert in der Regel bis zum Ende des in wenigen Augenblicken beginnenden "Tatorts". Die Auflösung der ersteren kündigte am 3. Juni Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer wie tausendfach zuvor mit den Worten an: "Und hier die Wettervorhersage." Doch was war das? Statt Zugspitze oder Sylt erschien hinter Hofers Rücken Laufenburg auf dem Bluescreen. Elegant schwang sich die Laufenbrücke unter Schäfchenwolken über einen lagunenblauen Rhein, an dessen steilen Ufer sich unter der Heiliggeistkirche traulich ob dem Strome Haus an Haus lehnte. Eine geniale Bildregie sorgte dafür, dass nur der GEZ-pflichtige Teil Laufenburgs zu sehen war. Das Billag-Laufenburg links des Rheins verdeckte der ARD-Chefnachrichtensprecher mit seinem breiten Rücken. Der neuen Tourismus- und Kulturbeauftragten Celina Eckert gefiel das Tagesschau-Motiv so sehr, dass sie am Montag ihre Präsentation für den Gemeinderat damit eröffnete. Kein Wunder, dass bei diesem Tagesordnugnspunkt eitel Sonnenschein herrschte.

