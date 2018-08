von Jürgen Scharf

Ganz klassisch: Der zweite Tag des Festivals "Junge Klassik" im Laufenburger Schlössle startete mit einem Standardwerk der Wiener Klassik. Weiter ging es mit einem frühen vorimpressionistischen Debussy-Klaviertrio und einem slawischen Dvorák-Quartett. Im Gegensatz zum Eröffnungskonzert am Samstagabend gab es bei dieser Kammermusik keine Interaktionen im Sinne eines inszenierten Konzerts. Dafür waren die acht Reihen im Schlössle dicht gefüllt, während beim Auftakt noch die Hälfte der Stuhlreihen frei geblieben war.

Verschollenes Frühwerk Debussys

Vielleicht ist für Kammermusikfreunde ein solches "klassisches" Programm mit Mozart und Dvorák in Klavierquartettbesetzung attraktiver als "nur" zwei Celli. Anders kann man sich wohl die unterschiedliche Besucherresonanz nicht erklären. Natalia Dauer am Cello, Gregor Hänssler an der Violine, Iliyana Kazakova an der Bratsche und Mirjam Wagner am Klavier sind schon ein eingespieltes Team. In diesem Jahr sind sie bereits in Schloss Beuggen aufgetreten, wo auch Debussys lange verschollenes und 100 Jahre später wiederentdecktes Frühwerk aufgeführt wurde, das erste bekannte Instrumentalwerk des damals 18-jährigen Franzosen.

Farbig und voller lebendigem Impuls

Nun aber Mozart zu Beginn, das erste Klavierquartett in g-Moll, das seinerzeit das Publikum etwas ratlos zurückließ. Nicht so an diesem Abend, denn schon nach den drei Sätzen wurde vom Publikum sehr beifallsfreudig Zustimmung signalisiert für einen Mozart pur, nicht geschönt, farbig und voller lebendigem Musizierimpuls, der nicht zuletzt von Hänssler an der Geige vorangetrieben wurde. Auch das Klavier war schon hier perlend und klar; der feine Anschlag und die geläufigen Finger von Mirjam Wagner fielen den ganzen Abend über auf. Dazu ein homogener Streicherklang, in den das Klavier gut eingebettet war.

In Debussys Trio konnte die Bratscherin pausieren, dafür war Natalia Dauer wieder eine der Hauptakteurinnen, die mit Enthusiasmus an die Sache geht, obwohl sie ja schon im Vorfeld mit der Organisation viel zu tun hatte. Der Debussy klang rhythmisch geschmeidig, stellte aber auch erhöhte Anforderung an die Intonation.

Verblüffende Virtuosität

Den Dvorák spielten dann wieder alle vier ganz aus der Musik heraus. Es handelte sich um das erste Klavierquartett, das als originell und kühn gilt und für das sich die jungen Musiker ebenfalls mit aller Überzeugungs- und Gestaltungskraft und verblüffender Virtuosität einsetzten. Dieser Dvorák hatte Zug.

Der zweite Abend, betitelt "Klangwelten", machte also nicht nur die Kontraste der charakterlich so unterschiedlichen Werke deutlich, sondern zeigte auch das Ausdrucksspektrum der vier hochtalentierten und vielversprechenden Studierenden.

Sie bringen jetzt schon das richtige Gefühl für die Musik mit, beweisen Spielkultur und Klangsinn. Und das war hörenswert!

