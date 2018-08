von Richard Kaiser

Die im Großherzogtum Baden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgeführte Katastervermessung brachte genaue Grundstückspläne hervor. Auf diesen aufbauend entstanden mancherorts, so 1902 in Säckingen, parzellenscharfe Stadtentwicklungspläne, denn es war in der Trompeterstadt die Zeit des Aufschwungs. Handwerk und Gewerbe blühten, insbesondere belebte die Textilindustrie die heimische Wirtschaft und brachte den Bewohnern der ganzen Umgebung gute Verdienstmöglichkeiten.

Bürgermeister Georg Wanner

Der Bürgermeister von Säckingen mit seinerzeit rund 4000 Einwohnern war von 1895 bis 1903 Georg Wanner. Seine Vision war allem Anschein nach ein weitreichendes Konzept für eine moderne Stadtentwicklung, das 1902 in einer Karte mit geplanten Straßenzügen aufgezeigt war. Josef Trunzer, der ab 1904 für beinahe 30 Jahre Stadtoberhaupt wurde, verfolgte dieses Vorhaben allerdings kaum weiter. Ihm erschien es sicherlich zu waghalsig.

Abenteuerliche Vorstellungen

Insbesondere im Innenstadtgebiet enthielt es abenteuerliche Vorstellungen, die den Denkmalschutz geradezu auf den Kopf stellten. So wäre die Rheinallee (seinerzeit Rheindammstraße genannt) vom Gallusturm entlang der Stadtmauer bis hin zur Rheinbrückstraße verlängert worden und hätte demnach direkt an das Portal der alten Holzbrücke geführt. Nicht nur der bis ins 14. Jahrhundert zurückgehende Alte Hof, die Residenz der Säckinger Fürstäbtissinnen, wäre dabei der Spitzhacke zum Opfer gefallen, sondern ebenso weitere historische Gebäude in diesem Bereich. Auch das Haus Klink mit seinem wunderschönen Erker, in dem einst Damen des fürstlichen Frauenstifts ihren Wohnsitz hatten, hätte abgerissen werden müssen, weil die Wernergasse im Verbund mit der Steinbrückstraße zu einem breiten Verkehrsweg ausgebaut werden sollte, wohl um dem aufkommenden Autoverkehr Rechnung zu tragen.

Geschichtlich bedeutsam

Noch etliche andere Straßenzüge kamen in diesem Plan zum Vorschein, über die man heute nur den Kopf schütteln kann. Daher blieb er in der Schublade. Er ist aber dennoch geschichtlich so bedeutsam, dass er im Generallandesarchiv Karlsruhe verwahrt wird. Eine Kopie des 80 mal 93 Zentimeter großen Planes im Maßstab 1:2000 ist in der derzeitigen Ausstellung über historische Landkarten im Schweizer Laufenburger Museum Schiff zu sehen. Mit der Beschreibung dieser Karte endet die Vorstellung einiger der dort gezeigten Exponate, die sich aus Originalen und Duplikaten in der Zeit vom Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zusammensetzt.

Die Serie über die historische Kartenausstellung hat indessen noch weitere Folgen: Es werden einige Kartografen vorgestellt, die während des 18. Und 19. Jahrhunderts hierzulande tätig waren; zudem erfolgt ein Rückblick auf die Vermessungskunst der Geometer während dieser Zeitepoche. Den Schluss bildet ein Streifzug durch die Entwicklung der Schweizer Kartografie.

Zur Ausstellung Die derzeit im Museum Schiff in Laufenburg/CH stattfindende Ausstellung unter dem Titel „Die Hochrheinregion in historischen Landkarten“ ist mittwochs, 14 bis 16 Uhr, sowie samstags und sonntags, 14 bis 17 Uhr, geöffnet.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein