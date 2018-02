Laufenburg Einmannstück "Der Kontrabass" verzückt das Brücken-Publikum

Die grenzüberschreitende Laufenburger Kulturorganisation „Die Brücke“ ist mit einer Schauspiel-Matinée vielversprechend in die neue Programmhälfte gestartet. Giuseppe Spina begeisterte mit dem Einmannstück "Der Kontrabass".

Laufenburg (cha) „Ein Kontrabass ist eher ein Hindernis als ein Instrument“, gesteht Giuseppe Spina, die Hauptfigur des hintergründigen Einmannstücks „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind, der seinem Instrument in Hassliebe verbunden ist. Das Stück, eine Parabel auf die Zerrissenheit des heutigen Menschen, war am Sonntagvormittag im Buch & Café am Andelsbach in Laufenbug zu sehen.

Der Protagonist beschreibt sich als einen rastlosen Menschen, der als verbeamteter Musiker in den Mittdreißigern an sein Instrument gekettet ist. Nach anfänglichen Lobeshymnen über das Instrument und die Musik redet sich der Kontrabassist aus der letzten Reihe des Orchesters im Verlauf des Stücks immer mehr in Rage und heftet dabei etliche Konflikte in seinem Leben und so manches mehr an sein Instrument. Er sinniert und flucht über sich und sein Leben mit dem größten und unhandlichsten aller Streichinstrumente, das er für so manche Misere in seinem Leben verantwortlich macht.

Eigentlich hasst er Wagner, findet Dirigenten überflüssig, schiebt einen gehörigen Orchesterfrust, unterschlägt in Konzerten mitunter auch mal gerne einige Noten und ist dabei leidenschaftlich, aber unerwidert, in die Sängerin Sarah verliebt. Aber er traut sich nicht, sie anzusprechen. Dabei denkt er sich etliche Strategien aus, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Wenn er sich nur trauen würde, sie anzusprechen. Er ersinnt eine wahnwitzige Idee: Was wäre, wenn er in der bevorstehenden Premiere einfach aufstehen und unmittelbar vor dem Einsatz des Orchesters den Namen „Sarah“ laut in den Saal hineinriefe?

Schlussendlich fasst er den Entschluss: „Ich gehe jetzt in die Oper und schreie – wenn ich mich traue“, verkündete Giuseppe Spina am Ende des Einakters. Ob er es allerdings wirklich wagt, seine heimlichen Liebe, durch den Ruf ihres Namens, auf sich aufmerksam zu machen, blieb für die Zuhörer im Verborgenen. Jedenfalls war es wirklich wunderbar und eine Freude, den Sonntag so zu beginnen, wie die Gastgeberin der Matinee und Präsidentin der grenzüberschreitenden Laufenburger Kulturkommission „Die Brücke“, Renata Vogt, betonte und damit den vielen Gästen aus der Seele sprach. Die grenzüberschreitende Kulturorganisation „Die Brücke“ startete mit der Schauspiel-Matinée in die zweite Hälfte ihres Jahresprogramms.

