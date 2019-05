Ein Anschluss ans schnelle Internet ist in den Laufenburger Stadtteilen Rotzel und Hochsal für 250 bis 2000 Euro zu haben. Der Gemeinderat Laufenburg beschloss am Montag einstimmig die von der Stadtverwaltung empfohlenen Kostenpauschalen.

Bei einem Vertragsabschluss während des zeitlich befristeten Aktionsangebots kostet ein Anschluss 250 Euro, wenn der Anschlussnehmer den Tiefbau selbst übernimmt, und 950 Euro, wenn die Stadt damit beauftragt wird. Das Standardangebot während der Bauphase beträgt 750 Euro bei eigener Erledigung des Tiefbaus und 1950 Euro bei Übertragung dieser Aufgabe an die Stadt. Erfolgt der Anschluss durch die Stadt, wird die Leitung maximal 10 Meter weit auf das Grundstück des Anschlussnehmers verlegt, für jeden weiteren Meter werden 150 Euro fällig. Anschlüsse nach der Bauphase werden mindestens 3000 Euro kosten.

Bürgermeister Ulrich Krieger legte am Montag im Gemeinderat nochmals die Grundprämissen des Breitbandausbaus dar. Die Stadt dürfe nur dort tätig werden, wo private Anbieter keinen Ausbau planen. In Laufenburg sei dies nur in Rotzel und Hochsal der Fall, alle anderen Stadtteile gälten offiziell als gut versorgt.

Die Stadt habe bereits den Förderantrag beim Land gestellt und warte auf den positiven Bescheid. Die Gemeinde hätte die Kosten komplett selbst übernehmen oder sie auch komplett an die Anschlussnehmer weitergeben können. Laufenburg habe sich für einen Mittelweg entschieden. Sicher sei aber eines: „Wir können erst bauen, wenn eine bestimmte Anzahl an Haushalten mitmacht.“