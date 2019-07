Wenn der neugewählte Laufenburger Gemeinderat am 22. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, wird erstmals auch Bruno Sonnenmoser am Ratstisch Platz nehmen. Der 50-jährige DRK-Sachgebietsleiter aus Luttingen ist bei Wahlämtern allerdings alles andere als ein Neuling. 15 Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat Luttingen an, davon fünf Jahre als stellvertretender Vorsitzender. Ebenfalls bereits 15 Jahre ist Sonnenmoser Mitglied des Ortschaftsrats Luttingen und wurde am 26. Mai für eine vierte Amtszeit wiedergewählt. Seit einem halben Jahr ist Sonnenmoser auch stellvertretender Ortsvorsteher.

Erfahrung in der Gremienarbeit bringt Sonnenmoser auch aus dem Roten Kreuz mit, in dem er sich seit 1982 engagiert, und für das er seit fünf Jahren auch hauptamtlich tätig ist. „Ich habe beim DRK schon fast alles gemacht. , sagt er. Aktuell ist Sonnenmoser Beisitzer im Kreisverband Säckingen, Schriftführer im Vorstand der Ortsgruppe Laufenburg-Luttingen und Leiter der Verpflegungsgruppe Laufenburg-Luttingen – dies alles ehrenamtlich.

Sonnenmoser wurde mit 1211 Stimmen auf der Liste der Freien Wähler in den Gemeinderat gewählt. Seit er 2004 erstmals in den Ortschaftsrat gewählt worden war, gehört er der Wählervereinigung an. Sonnenmoser hatte bereits 2014 eine Kandidatur für den Gemeinderat erwogen. „Doch damals war ich noch bei der Stadt beschäftigt.“ Seine fast 20-jährige Zeit beim kommunalen Bauhof glaubt Sonnenmoser als Stadtrat nutzen zu können: „Ich war lange für die Gebäudeunterhaltung zuständig und kenne mich, glaube ich, da immer noch ganz gut aus.“

Er habe keine Vorhaben, die er unbedingt durch den Gemeinderat pauken wolle, sagt der stets besonnen wirkende Familienvater. Dann formuliert er doch ein Anliegen: „Eine Stadt von der Größe Laufenburgs sollte offene Jugendarbeit betreiben. Das lag die letzten Jahre brach.“ Die Schulsozialarbeit könne ein solches Angebot nicht ersetzen, auch nicht die Jugendarbeit der Vereine.

Demokratisch getroffene Beschlüsse akzeptieren

Die Laufenburger Acht hält Sonnenmoser für eine gute Sache. „Nur die Hängebrücke finde ich persönlich nicht so gut.“ Das Gesamtprojekt stellt er deshalb nicht infrage: „Es gibt eine Diskussion und eine Abstimmung. Und wenn die demokratisch erfolgt ist, muss man das Ergebnis akzeptieren.“