von sk

Über ein Fenster versuchten unbekannte Täter zwischen letzten Samstag 23 Uhr, und Sonntag 7 Uhr in einen Imbiss am Bahnhof einzubrechen. Mit einem Werkzeug wurde massiv versucht, durch das Fenster in das Gebäude in der Waldshuter Straße zu kommen. Der Versuch misslang, und die Täterschaft musste erfolglos wieder abziehen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Die Polizei Laufenburg (Telefon 07763/92880) ermittelt.