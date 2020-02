von Werner Probst

Das Fest der eisernen Hochzeit, 65 Jahre verheiratet, können heute Rita und Egon Udersbach feiern. Das Jubelpaar freut sich, dass sie den Lebensabend in ihrem Eigenheim in der Römerstraße in Rhina noch weitgehend ohne fremde Hilfe verbringen können. Egon Udersbach ist gebürtiger Laufenburger. Er kam 1935 in Rhina auf die Welt. Er besuchte die Volksschule, ehe er bei der früheren Schreinerei Mutter in Rhina eine Schreinerlehre machte. Beim Murger Möbelhaus Brotz arbeitete er anschließend, ehe er 1974 zur Firma Roche im schweizerischen Sisseln wechselte und 1996 in Ruhestand ging. Rita Udersbach erblickte in Neustettin in Pommern 1936 das Licht der Welt. 1945 wurde die Familie vertrieben und kam nach Neu Segeberg und dann auf die Insel Sylt. Hier machte sie dann auch den Schulabschluss.

Hochzeit in Laufenburg

Dann kam die Familie in das damalige Lager bei der Lonzona in Bad Säckingen, ehe dann 1951 eine Wohnung vom Bauverein in Rhina bezogen werden konnte und Rita Udersbach dann bei der Firma Jasmin eine Anstellung bekam. In der Laufenburger evangelischen Kirche gaben sich die Beiden dann das Jawort. Zwei Kinder kamen auf die Welt.

Zu den Höhepunkten des Jubelpaares gehört zweifellos der Besuch des bekannten Sängers Ivan Rebroff, den sie bei einem Konzert kennen lernten, in ihrem Haus in Rhina. Er ließ es sich nicht nehmen, den von Rita Udersbach kreierten Hasenbraten zu verspeisen.

Überlingen Ural-Kosaken-Chor gibt Gedenkkonzert für Ivan Rebroff Das könnte Sie auch interessieren

Als Egon Udersbach in Ruhestand ging, da hatte er dann mehr Zeit, seinen Hobbys zu frönen. So hat er sich der Kleintierzucht verschrieben. Mit seinen Castorex Kurzhaarkaninchen war er auch vielen Ausstellungen in ganz Deutschland unterwegs. Auch als Naturschutzwart ist Egon Udersbach in Sachen Biotopgruppe eine feste Größe. Er gehörte auch zu den Gründern des Siedlerbundes, wo auch eine Parzelle bewirtschaftet wurde. Neben den Kindern und den beiden Enkeln gehören auch drei Urenkel zu den Gratulanten.