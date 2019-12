Laufenburg im Morgenrot. Links der deutsche, rechts der Schweizer Teil der Stadt. Dazwischen die Laufenbrücke, die Rhein überspannt, in dem sich der Morgenhimmel spiegelt. Das beeindruckende Bild gelang Jose Morla am 24. Oktober, einem Donnerstag, morgens um 7.49 Uhr. Morla war zu dieser Zeit viel unterwegs, um mit seiner Drohne Luftaufnahmen für den Laufenburg-Film von Gusty Hufschmid zu machen. „Als ich auf dem Weg zur Arbeit die wunderschöne und romantische Kulisse sah, musste ich hinfahren und ein Bild machen“, erzählt Morla. Die Veröffentlichung seiner Aufnahme des über Laufenburg anbrechenden Tages gibt uns Gelegenheit, all unseren Lesern ein gutes neues Jahr zu wünschen.