Laufenburg Ein musikalischer Botschafter: Bürgermeister Ulrich Krieger lobt die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg

Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg präsentiert sich im vergangenen Jahr bei vielen Auftritten. Manuela Tolksdorf wird zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Laufenburg (cha) Hinter der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg liegt ein intensives Jahr. Trotz turbulenten Momenten habe der Verein alles gut auf die Reihe gebracht, berichtete die Vorsitzende Katrin Pfister am Freitagabend an der Hauptversammlung. Traditionell startete die Hauptversammlung, die entgegen der Tradition in diesem Jahr im Laufenburger Schlössle stattfand, mit dem Marsch „Freundschaftsklänge“.

„Die Stadt- und Feuerwehrmusik ist ein musikalischer Botschafter der Stadt“, lobte Bürgermeister Ulrich Krieger den Verein. Immer dann wenn die Stadt einen besonderen Anlass habe, greife man gerne auf die Stadtmusik zurück, versicherte Krieger, der sich für diese Bereitschaft und das gute Miteinander herzlich bei den Musikern bedankte. Auch grenzüberschreitend ist die Stadt- und Feuerwehrmusik bei den Freunden der Stadtmusik Laufenburg/Schweiz immer wieder präsent. Aktuell werden die Musiker aus dem Badischen der Einladung zum Aargauer Musikfest „Ohren auf!“, welches vom 22. Juni bis zum 1. Juli in Laufenburg/Schweiz stattfinden wird, folgen und am Musikwettbewerb teilnehmen.

Im Ausblick auf die Teilnahme am kantonalen Musikfest erwartet Dirigent Klaus Siebold, dass viel auf die Musiker zukomme. Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Musiker diese Hürde schaffen werden. Musikalisch sei er mit den Leistungen der Musiker sehr zufrieden, wie er betonte. Stolz berichtete Siebold, dass derzeit 20 junge Musiker heranwachsen. Zuversichtlich sagte er: „Es kommt guter Nachwuchs.“

Das Jahr der Musiker war gefüllt mit vielen Auftritten, Proben und auch privaten Anlässen, bei denen die Kameradschaft gepflegt wurde. Erstmals beteiligte sich der Verein am Laufenburger Kindersommer mit einem Instrumentenworkshop, der auf große Gegenliebe stieß. Eine Neuauflage wurde ins Auge gefasst. Kassierer Thomas Schmid konnte den Mitgliedern positive Zahlen präsentieren.

Eine besondere Ehre wurde Manuela Tolksdorf zuteil. Für 25 Jahre aktives Musizieren im Verein, erhielt sie die silberne Ehrennadel vom Blasmusikverband Hochrhein. Der Verein würdigte das Engagement der Musikerin, die im Verein zahlreiche Aufgaben wahrnimmt, unter anderem ist sie die Kleiderwartin, mit der Ehrenmitgliedschaft.

Aktuell hat der Verein 53 aktive Mitglieder inklusive Zöglingen. 36 der Mitglieder sind über 18 Jahre alt. Neu konnten im vergangen Jahr ftünf Zöglinge und zwei Fördermitglieder gewonnen werden. Zwei Musiker und zwei Fördermitglieder kehrten dem Verein den Rücken. Drei Ehrenmitglieder wurden zu Grabe getragen.

Im Vorjahr waren die Musiker bei 16 Auftritten präsent. Sie absolvierten 34 Proben. Die Beteiligung der Musiker lag bei 74 Prozent. Als beste Probenbesucher wurden Katrin und Bernhard Pfister mit null Fehltagen, Manfred Geretzky und Iris Tolksdorf mit je fünf Fehltagen sowie Michael Kollakowski für sechs Fehltage ausgezeichnet.

Die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg hat 53 Aktivmusiker inklusive Zöglinge. Der Vorstand: Vorsitzende Katrin Pfister, stellvertretende Vorsitzender Rolf Tolksdorf, Kassierer Thomas Schmid, stellvertretende Kassiererin Sabrina Bauer, Schriftführerin Linda Oeschger, Protokollführerin Malika Bellal, Beisitzer: Antje Maurer-Graf, Bernhard Pfister, Tobias Pfister, Natalie Winands und Pia Wohner. Dirigent ist Klaus Siebold.

Weitere Informationen im Internet: