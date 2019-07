von Peter Umstetter

Im Laufenburger Stadtteil Rhina übersah am Mittwochabend ein Autofahrer einen abbiegenden Motorradfahrer und fuhr diesen mit seinem Fahrzeug an. Verletzt wurde niemand. Bei dem Unfall spielte auch ein missverständliches Umleitungsschild eine Rolle.

Der Motorradfahrer aus dem Aargau wollte nach eigenen Angaben einen abendlichen Ausflug nach Todtmoos unternehmen. Da die von Laufenburg in den Schwarzwald führende Hännerstraße wegen Bauarbeiten gesperrt ist, fuhr um 20.30 Uhr er auf der Säckinger Straße weiter nach Rhina. An der Abzweigung zur Bauvereinsstraße, sah er ein Umleitungsschild nach rechts und wollte diesem folgen, weil er es mit der Baustelle Hännerstraße in Verbindung brachte. Tatsächlich aber stand es wegen Bauarbeiten an der Bauvereinsstraße an dieser Stelle.

Die nachfolgende Fahrerin eines Mini-Coopers erkannte nach Mitteilung der Polizei den abbiegenden Motorradfahrer zu spät und fuhr auf ihn auf. Um 20.32 Uhr wurde wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen die Feuerwehr alarmiert, die mit 14 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz waren, berichtet der stellvertretende Feuerwehrkommandant Julio Muñoz Gerteis.

Die Autofahrerin konnte ihre Fahrt mit ihrem Wagen fortsetzten. Glück im Unglück hatten beide Verkehrsteilnehmer, denn verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt.