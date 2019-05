von Charlotte Fröse

Das Ensemble Voix célestes, das sind neun junge Kirchenmusiker aus der Region, begeisterte die Zuhörer in der katholischen Kirche St. Pelagius und Oswald in Hochsal bei ihrem Konzert am Sonntagabend mit großer Klangfülle und einem präzisen und harmonischen Zusammenklang der Stimmen in der Gruppe wie auch solistisch.

Der kleine Chor überzeugte die Zuhörer, die restlos begeistert waren und dies mit stehendem Applaus zum Ausdruck brachten. In unterschiedlichen Besetzungen nahmen einzelne Ensemblemitglieder auch am E-Klavier und der Orgel Platz. Zudem erklangen Flöten, Geige und Klarinette. Auch bei der Leitung der einzelnen Stücke wechselten sich die Mitglieder ab. Voix célestes, der Name des Ensembles, ist nach einem besonders wohlklingenden Register der Orgel benannt und bedeutet etwa so viel wie „himmlische Stimmen“. Dieser Definition kam das Ensemble sehr nahe.

Stimmgewaltige Gruppe

Die stimmgewaltige Gruppe, sie besteht aus Christine Böhler, Johannes Böhler, David Bader, Andreas Dickerhof, Kathrin Günther, Eva Koch, Michael und Simone Küpfer sowie Stefanie Ruhnke, präsentierte in dem gut einstündigen Konzert eine breit gefächerte Liedauswahl mit Kirchenmusik aus verschiedenen Epochen. Das dargebrachte Repertoire reichte von Stücken aus dem 16. Jahrhundert bis zu Kompositionen der Gegenwart. Die altehrwürdige Kirche St. Pelagius und Oswald bot für das Konzert einen würdigen Rahmen. Die Musiker nutzten den ganzen Kirchraum für ihre Auftritte. Stücke erklangen am Altar, im Chor, von der Empore aus und im Kirchenraum.

Zuhörer singen mit

Ganz im Sinne einer, vor allem im Mai in der katholischen Kirche zu Ehren Mariens zelebrierten Maiandacht, erklangen die Lieder „Mutter Maria“ von Rudolph Ganz (1877 bis 1972) und ebenso das Kirchenlied „Mit dir, Maria singen wir“ von Jean Claude Gianadda (*1944). Bei letzterem war die Zuhörerschaft aufgefordert mitzusingen. Starke Eindrücke hinterließ das Stück des walisischen Komponisten Karl Jenkins „Benedictus“, der vorletzte Satz aus dem Antikriegsstück „The Armed Man: a Mass for Peace“. Neben Gesangstücken wurden auch einige Instrumentalstücke geboten.