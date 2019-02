von Richard Kaiser

Durch einen historischen Torbogen kommend, betreten vier clevere Burschen, mit elektronischen Vermessungsinstrumenten und deren Zubehör beladen, untermalt mit Klängen ausdruckstarker Musik, die Gemäuer der früheren Festung Hauenstein hoch über dem Rhein.

So machen Auszubildende in einem Video auf sich aufmerksam, doch nicht auf sich persönlich, sondern vordergründig auf ihr abgeschlossenes Lernprojekt „Burgruine Hauenstein“, mehr aber noch auf ihren zu erlernenden Beruf, nämlich auf den eines Vermessungstechnikers.

Einblicke in den Alltag

Das siebenminutige Video kann sich sehen lassen, denn es enthält nicht nur den etwas abenteuerlichen Ablauf der Vermessung der Burgruine, sondern auch die häusliche Ausarbeitung, wo am Ende als Ergebnis der Grundriss der jetzt noch vorhandenen Burgmauern zu sehen ist.

Im Rahmen der Ausbildung zum Vermessungstechniker führen die Auszubildenden beim Landratsamt Waldshut Lernprojekte durch, mit denen bestimmte Lerninhalte vermittelt und Ausbildungsziele verfolgt werden. Die Vermessung der Burgruine Hauenstein war ein solches Projekt, das mit einem Video dokumentiert wurde. Denn am Ende des dreiwöchigen Lernprojekts müssen alle angehenden Vermessungstechniker in Baden-Württemberg ihre Vorgehensweise, Ergebnisse und Erfahrungen einem Fachpublikum präsentieren.

Das Hauensteiner Burgruinen-Video wurde neben zwei anderen Ausbildungsprojekten als „Best-Practice-Beispiel“ auf der Fachtagung Ausbildung Ende November 2018 in Ludwigsburg vor 120 Ausbildern gezeigt. Deren Reaktion war überaus positiv, sodass die Bad Säckinger Dienststelle Flurneuordnung des Landratsamts Waldshut mit ihren Auszubildenden entschieden hat, das Videomaterial fachmännisch zu überarbeiten, um es der breiten Öffentlichkeit zeigen zu können. Hierzu sind die vier Auszubildenden Ende Dezember in ein kleines Ton- und Filmstudio gegangen, um das Material entsprechend aufzubereiten.

Das professionelle Video zeigt anschaulich, dass die Vermessungstechnikerausbildung abwechslungsreich ist und Spaß macht. Der Ausbildungsberuf wird zudem auf dem Berufsinformationstag (BIT) am kommenden Samstag, 9. Februar, in den Beruflichen Schulen Bad Säckingen am Stand des Landratsamts Waldshut vorgestellt.