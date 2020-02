von Martha Weishaar

Bonndorf hat einen Schmierfinken. Oder mehrere. Seit Monaten hinterlässt der- oder diejenige(n) auf vielerlei öffentlichen Einrichtungen den stets gleichen Schriftzug: „Jump“, manchmal auch „DAJZ“. Sowohl die Stadt Bonndorf als auch die Energiedienst HoldingAG haben Anzeige erstattet. Die Deutsche PostAG prüft, ob sie ebenfalls Anzeige erstattet.

Beim Windrad am Krummen Föhrle beschmierten der oder die Täter sowohl den Turm als auch den nebenstehenden Umsetzer. | Bild: Martha Weishaar

Die Schmierereien haben inzwischen horrende Ausmaße angenommen. Am Wochenende wurde auch das Teehaus im Japanischen Garten derart verunstaltet, dass nach ersten Experteneinschätzungen das Gebäude komplett renoviert werden muss. Bürgermeister Michael Scharf ist stinksauer über die Schmierereien auf Objekten beinahe im gesamten Stadtgebiet.

„Ich finde so etwas asozial. Wenn jemand dem Staat oder der Stadt etwas kaputt macht, ärgert mich das mehr, als wenn es mich privat treffen würde“, schimpft er. „Nicht von ungefähr wurde die Beschädigung öffentlichen Eigentums, zumindest früher, härter bestraft, als wenn es sich um Privateigentum handelt.“ Er hofft, wie alle anderen Geschädigten auch, dass doch einmal irgendjemand Beobachtungen macht und die Polizei Ermittlungserfolge erzielt.

Auch der Briefkasten vor dem Rathaus ist mit dem Schriftzug „Jump“ verunstaltet. | Bild: Martha Weishaar

Etliche der neuen Breitbandkästen, die Fassade des Bauhofs, Granitsäulen im Japanischen Garten, das Wasserreservoir beim Friedhof, Buswartehäuschen, ein großes Stück Leitplanke bei Brunnadern sowie etliche Verkehrsschilder sind beschmiert. Doch das ist nur ein Teil der Schäden in der Stadt. Mitarbeiter des Bauhofs entfernten Graffiti beim Wasserreservoir, kurze Zeit später waren die Türen erneut besprüht. Die Granitsäulen im Japanischen Garten mussten sandgestrahlt werden, um die Schmierereien zu entfernen. Inzwischen sind sie wieder besprüht.

Die Intensität der Taten scheint zuzunehmen. Elf Trafostationen und drei Kabelverteilerschränke der Energiedienst Holding AG sind in Bonndorf mit Graffitis verschmiert worden, fasst Alexander Lennemann, Leiter der Kommunikation des Unternehmens mit Sitz in Laufenburg die Schäden zusammen. „Der Aufwand für die Beseitigung der Farbe wird nach unseren Schätzungen mehrere Tausend Euro betragen.“ Die Deutsche Telekom AG fasste ihre Schäden noch nicht detailliert zusammen. Die Deutsche Post AG wurde bisher an einem Briefkasten geschädigt.

Das sagt die Polizei

Seit etwas mehr als einem halben Jahr treiben der oder die Täter ihr Unwesen, bestätigt auf Nachfrage Jochen Schäuble, Leiter des Polizeipostens Bonndorf. Er ergänzt die Liste der beschädigten Objekte mit Gebäuden von Einzelhandelsgeschäften, dem Windrad beim Krummen Föhrle, dem Funkmasten in Gündelwangen sowie dem bei Wittlekofen, Toilettenhäuschen bei Baustellen und der Ladeklappe eines Lastwagen-Anhängers, der auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. „Wir haben die Taten registriert und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittlungen sind allerdings schwierig. Vielleicht hat doch jemand Beobachtungen gemacht, die uns weiterhelfen könnten“, sagt der Polizeihauptkommissar.

Für ihn ist es derzeit noch schwer abschätzbar, ob alle Schmierereien auf das Konto des- oder derselben Täter gehen. Den Täterkreis vermutet er bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die, eventuell aus Langeweile, mit ihrem Treiben eine weithin sichtbare Hinterlassenschaft platzieren wollen. Vielleicht mit dem Hintergedanken „Das stammt von mir, aber außer mir, weiß das niemand“. Über den Gesamtschaden kann auch die Polizei noch keine Aussage treffen. (hel)