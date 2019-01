Ganz im Zeichen von Ehrungen und Beförderungen stand die Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Laufenburg. Tobias Förster, stellvertretender Kreisbrandmeister, verlieh allein an 30 Feuerwehrleute das Ehrenzeichen in Bronze des Landes Baden-Württemberg für 15-jährige Dienstzeit. Vier Kameraden erhielten das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Einsatz für ihre Mitmenschen.

Vier Ehrungen für 50-jährige Mitgliedschaft

Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger freute sich, 16 Feuerwehrleute die Ehrenmedaille der Stadt in Silber zu überreichen, die für zehnjährige Dienstzeit verliehen wird. Vier Feuerwehrmänner galt es sogar für 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr zu ehren.

Julio Munoz-Gerteis (2.v.l.), Markus Rebholz (Mitte, hinten), Ulrich Krieger und Thomas Werne (v.r.) gratulierten (von links): Karlheinz Berger, Karl Hufenus, Bernhard Lüttin und Horst Kammerer zur 50-jährigen Zugehörigkeit zur Feuerwehr Laufenburg.

Daneben wurden 15 neue Feuerwehrleute in die Abteilungen Süd und Nord aufgenommen und 20 Beförderungen vorgenommen. Eine besondere Ehrung erfuhr Julio Munoz-Gerteis, als ihm der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Ralf Rieple, die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg in Silber, für seine Verdienste im Bereich der Ausbildung und Jugendarbeit überreichte.

Durch den Kreisverbandsvorsitzenden Ralf Rieple (rechts) erhielt Julio Munoz-Gerteis (Dritter von links) die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes in Silber überreicht. Zu den weiteren Gratulanten zählten: Markus Rebholz und Thomas Werne (von links).

In seinem Überblick konnte Stadtkommandant Markus Rebholz auf ein äußerst ereignis- und einsatzreiches Jahr für die LaufenburgerFeuerwehr zurückblicken: „Es war ein Jahr, das man mit 104 Einsätzen der Feuerwehrabteilungen und 205 der First Responder als überdurchschnittlich bezeichnen kann.“

Stephan Mierau (Abteilung Nord) und Dieter Baumgartner (Süd) gingen in ihren Berichten durchaus humorvoll auf Einzelheiten bei diversen Einsätzen ein, wobei durchaus die Vorfälle hervorstachen, bei denen es für die Feuerwehr eigentlich gar nichts zu tun gab.

Zu den Pluspunkten des Jahres 2018 zählte Rebholz den Mitgliederzuwachs von insgesamt 18 Feuerwehrangehörigen. Außerdem wurde fleißig geprobt und die Ausbildung durch Seminare, die Thomas Lamade und Christian Baumgartner organisierten, gefördert.

Nicht zu vergessen ist die Jugendarbeit der Jugendfeuerwehr, in der 40 Kinder und Jugendliche betreut werden und einen Vorgeschmack auf die späteren Aufgaben der aktiven Wehr erhalten.

Abteilungen im Norden mangelt es an Perspektiven

Natürlich gab es auch Verbesserungswünsche, wie Stadtkommandant Rebholz anmahnte. Zu oft fehle es an Perspektiven. Dass die Abteilung Nord mit den drei Standorten Binzgen, Rotzel und Hochsal unzufrieden sei, ist kein Geheimnis. Rebholz bat Bürgermeister Ulrich Krieger um eine Stellungnahme, was dieser in seiner Rede ausführlich tat.

Krieger ging insbesondere auf den neuen Brandschutzbedarfsplan ein, der von der Firma Forplan aus Bonn erstellt wird und der aufzeigen soll, wie es mit den Standorten der Abteilung Nord weitergeht. In diesem werden zwei Fragen erörtert: Wie soll die zukünftige Fahrzeugausstattung und wie soll die künftige Struktur der Abteilung Nord, zentral oder dezentral, aussehen? "Die Beantwortung dieser Fragen braucht seine Zeit, da schließlich für Nord Entscheidungen getroffen werden, die für die nächsten Jahrzehnte von Bedeutung sind“, erklärte Krieger.

Allzeit gute Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die gute Zusammenarbeit mit der Freiwilligen FeuerwehrLaufenburg, lobten in ihren Grußworten, Franz Brüstle, Leiter des Polizeipostens, der im Mai in den Ruhestand geht, Tobias Roming, Ortsbeauftragter des THWLaufenburg und Karl Jäckle vom DRK Laufenburg-Luttingen, der sich mit der Fusion von DRKLaufenburg und Luttingen, ein Beispiel an der Feuerwehr genommen hat.

Lob und Dank gab es auch aus der Schweizer Schwesterstadt: Dominik Vogel, Kommandant der FeuerwehrLaufenburg/CH, würdigte insbesondere die schnelle, unbürokratische Hilfe der deutschen Feuerwehrkollegen beim Brand des frühreren Hotels Schützen, wodurch Schlimmeres habe verhindert werden können.

Musikalisch umrahmt wurde die Hauptversammlung von der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg unter der Leitung von Dieter Tolksdorf.

