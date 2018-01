Laufenburg Ehrungs- und Beförderungsreigen bei der Laufenburg Feuerwehr

Zahlreiche Auszeichnungen und Beförderungen konnte die Gesamtfeuerwehr der Stadt Laufenburg bei ihrer Hauptversammlung vornehmen. Stadtkommandant Markus Rebholz konnte seinen 200 anwesenden Kameraden aber auch beeindruckende Zahlen vorlegen: 80 Einsätze absolvierten die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr. Die First Responder rückten ganze 233 Mal aus. Und weitere Herausforderungen folgen: 2018 soll unter anderem der Brandschutzbedarfsplan wird fortgeschrieben werden.

Ehrungen, Beförderungen und Neuaufnahmen sowie ein Rückblick auf ein alles andere als ruhiges Jahr standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Laufenburger Gesamtfeuerwehr, zu der mehr als 200 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Ehrengäste erschienen waren. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg unter der Leitung von Dirigent Klaus Siebold, legte Stadtkommandant Markus Rebholz den versammelten Feuerwehrleuten einen Jahresbericht vor, der sich sehen lassen konnte und für ein arbeitsreiches Jahr sprach. „Wenn auch das Jahr 2017 nicht mit dem Jubiläumsjahr 2016 mithalten konnte, war es trotzdem kein ruhiges Jahr, wie sich dies einige erhofft hatten“, konstatierte er. Höhepunkte waren das Kreisseniorentreffen am 9. September in der Rappensteinhalle, sowie die Segnung des neuen Mehrzweckbootes (MZB) und des restaurierten Oldtimers LF15 anlässlich des Tages der offenen Tür am 24. September im Feuerwehrhaus. Der krönende Abschluss war die Ernennung von Hanjo Eckert zum Ehrenkommandanten. Die schlagkräftige Mannschaft von 141 Einsatzkräften, die sich in die Abteilungen Nord und Süd gliedert, musste zudem 82 Feuerwehr-Einsätze und 233 Einsätze der First-Responder bewältigen.

Das Erreichte zu verstetigen, sei 2017 die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr gewesen, erklärte Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger. So mussten die Abläufe, im Proben- und Einsatzbetrieb, im neuen Feuerwehrhaus einstudiert und organisatorische Details geregelt werden. Für 2018 ist die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vorgesehen. Zusammen mit der Gemeinde Murg ist die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (ELW) geplant. Bevor Krieger die zahlreichen Ehrungen und Beförderungen vornahm, dankte er dem Stadtkommandanten Markus Rebholz sowie dessen Stellvertretern Julio Munoz-Gerteis und Thomas Werne für die übernommene Verantwortung und die Zeit, die sie in ihre Führungsaufgaben investieren. Einen Dank richtete er ebenso an den scheidenden Kreisbrandmeister Thomas Santl und den Kreisbrandvorsitzenden Manfred Rotzinger für die Unterstützung der Laufenburger Feuerwehr, besonders was die Befürwortung der Bezuschussung für das Feuerwehrhaus, der Drehleiter und weiterer Fahrzeuge betraf.

Grußworte gab es auch von Thomas Santl, der gleichzeitig die Verleihung des Feuerwehrehrenzeichens des Landes Baden-Württemberg in Silber und Gold an sieben Kameraden für 25 und 40 Jahre Dienstzeit übernahm, sowie von Manfred Rotzinger, Pfarrer Klaus Fietz, Bernhard Hasieber und Dominik Vogel, Kommandant der Feuerwehr Laufenburg/CH.

Zur Erheiterung trugen die humorvoll vorgetragenen Tätigkeitsberichte der Abteilung Süd durch Dieter Baumgartner, der dies bereits zum 50. Mal tat, von der Abteilung Nord durch Stephan Mierau, durch Martin Gossler von den First Responder, von Michael Schmid von der Jugendfeuerwehr und Erwin Weibel von den Senioren bei.

Auszeichnungen