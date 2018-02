Laufenburg Ehepaar teilt sich Laufenburger Pfarrstelle

Regine und Michael Born betreuen ab März als Pfarrer die evangelische Kirchengemeinde Laufenburg. Sie werden am 24. März in einem Gottesdienst offiziell eingeführt.

Regine und Michael Born betreuen ab 1. März gemeinsam als Pfarrer die 1500 evangelischen Christen in Laufenburg. "Beide werden sich die Stelle zu je 50 Prozent teilen. Sie sind zur Zeit im Probedienst und werden in Laufenburg für drei Jahre tätig sein", teilte Dekanin Christiane Vogel am Donnerstag auf der Homepage des Kirchenbezirks Hochrhein mit. Das Ehepaar wird bei einem Gottesdienst am Samstag, 24. März, um 17 Uhr in der Versöhnungskirche offiziell in sein Amt eingeführt. "Wir heißen die ganze Familie Born herzlich willkommen", begrüßt die evangelische Kirchengemeinde das Pfarrerehepaar in Laufenburg.

"Es freut uns sehr, dass wir an einen Ort kommen, wo ökumenische und grenzüberschreitende Zusammenarbeit in einem offenen Klima praktiziert werden", sagte Michael Born im Gespräch mit unserer Zeitung. Der 32-Jährige lebt mit seiner 33-jährigen Frau und den Kindern Joshua (5) und Levi (3) schon seit 2014 am Hochrhein in Lauchringen und wird bald ins evangelische Pfarrhaus Laufenburg umziehen. "Ein traumhaftes Haus!", sagt Michael Born.

Regine Born wurde als Pfarrerstochter im württembergischen Kirchheim an der Teck geboren, der passionierte Langstreckenläufer Michael Born stammt aus Grenzach-Wyhlen. Beide lernten sich während ihres Studiums kennen, das sie 2005 zunächst am Krelinger Studienzentrum im niedersächsischen Walsrode, danach an den theologischen Fakultäten der Universitäten Marburg und Tübingen absolvierten und heirateten 2009. 2011/12 legten sie in Karlsruhe ihr Examen ab.

Laufenburg ist nicht die erste Aufgabe, die die Borns sich teilen. Schon ab 2012 arbeiteten sie gemeinsam beim Evangelischen Jugendwerk in Stuttgart auf einer Projektstelle für neue Gemeindeformen. 2014 wurde Michael Born Vikar in Lauchringen und im Mai 2016 als Pfarrer ordiniert. Danach ging er in Elternzeit und Regine Born trat ihr derzeitiges Vikariat in der evangelischen Kirchengemeinde Höchenschwand an. Ihre Ordination als Pfarrerin wird am 4. März in Freiburg erfolgen.

Die Borns haben sich nicht auf die Ausschreibung der Laufenburger Kirchengemeinde beworben, sondern ihre erste Pfarrstelle wurde ihnen, wie bei Neuordinierten üblich, vom Oberkirchenrat zugewiesen. Sie treten die Pfarrstelle zunächst auf drei Jahre befristet und unter Vakanzverwaltung der Albbrucker Pfarrerin Heidrun Moser an. Nach Ablauf der Probezeit können Regine und Michael Born auf eine andere Pfarrstelle wechseln oder in Laufenburg verlängern – sofern auch der Kirchengemeinderat dies will.

Für eine innovative Kirche

"Ich bin voller Sehnsucht nach einer Kirche die sich mutig und innovativ den Herausforderungen unserer Zeit stellt", schreibt Regine Born auf ihrem Blog. Sie und ihr Mann waren auf ihrer Stuttgarter Projektstelle mit neuen Ausdrucksformen "von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur" befasst. Angesprochen werden sollten Menschen ohne kirchliche Bindungen zum Beispiel durch Gottesdienste in einer Bar oder einen Christlichen Fußball-Fanclub. Das Ehepaar gehört auch dem Leitungsteam von Churchconvetion an, einem Netzwerk junger Pfarrerinnen und Pfarrer für gemeindeübergreifende Projekte.

Weitere Informationen über die neuen Laufenburger Pfarrer im Internet: www.churchconvention.de/cc/