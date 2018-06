Laufenburg Dreiste Täter greifen in die Kasse

Zwei Unbekannte wollen 200 Euro Schein wechseln und greifen dabei einfach in die Kasse. Nach diesem Trickdiebstahl fehlen 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Donnerstag gegen 16.10 Uhr in einem Einkaufsladen im Laufenpark. Diesen betraten laut Polizeimeldung zwei männliche Personen und bezahlten ein Eis mit einem 10 Euro Schein. Anschließend baten die Männer darum, einen 200 Euro Schein gewechselt zu bekommen. Noch bevor die Kassierin den Schein gewechselt hatte, griff einer der Männer in die Kasse. Als die Kassiererin protestierte, gab der Mann die Scheine zurück. Anschließend wechselte die Kassierin den Schein. Die Männer das Geschäft, und als nach kurzer Zeit eine Kassenprüfung durchgeführt wurde, fehlten über 400 Euro. Der Täter, der in die Kasse gegriffen hatte, wurde wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, Vollbart, sehr korpulent. Er trug Jeans, ein braunes gemustertes T-Shirt und ein braunes Basecap. Sein Begleiter war ebenfalls von südländischem Aussehen, jung und schlank und trug ebenfalls ein Basecap. Der Polizeiposten Laufenburg (Telefon 07763/92880) ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.