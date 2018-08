von sk

Gegen 17 Uhr übersah der 27 Jahre alte Fahrer eines Seat beim Abbiegen einen entgegenkommenden Alfa Romeo. Der Seat-Fahrer wollte von der L 151a nach links in die Gewerbestraße einfahren. Nach der Kollision mit diesem Pkw schleuderte der Seat noch gegen einen an der Einmündung stehenden Renault. Der Seat-Fahrer und zwei Insassen in dem entgegenkommenden Alfa im Alter von 19 und 20 Jahren verletzten sich dabei und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen zogen sich alle Drei nicht allzu schwere Verletzungen zu. Während der Renault nur leicht beschädigt wurde, waren die beiden anderen beteiligten Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei rund 40.000 Euro liegen.

