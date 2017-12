vor 9 Stunden Laufenburg Drei Monate altes Baby zu Weihnachten getötet – Lebensgefährte der Mutter verdächtig

Am 1. Weihnachtsfeiertag kam es in Laufenburg zu einer schrecklichen Tat. Ein 36-jähriger Mann steht nach bisherigen Angaben der Polizei in dringendem Verdacht, das drei Monate alte Kind seiner Lebensgefährtin getötet zu haben.